CHP'den 'Yozgat' anketi... Miting sonrası dengeler nasıl değişti?

Yayınlanma: 09.05.2025 - 09:02

Güncelleme: 09.05.2025 - 11:04

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Yozgat genelinde 25-26 Nisan tarihlerinde bir anket çalışması yaptı. Çalışma, 19 Nisan'da düzenlenen ve büyük ses getiren mitingin de, siyasi tercihlere yansımasını ortaya koydu.

T24'ten Ceren Bayar'ın aktardığına göre; mitingden bir hafta sonra yapılan anketin sonuçlarına göre, (Kararsızlar dağıtıldığında) Cumhur İttifakı’nın 2023’te yüzde 66.9 olan oyu, yüzde 51.8’e düştü.

CHP, AKP’NİN 6.6 PUAN GERISINDE

‘Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?’ sorusuna verilen yanıtlara bakıldığında ise; CHP’nin, AKP’nin yüzde 6.6 puan gerisinde olduğu görüldü.

Çalışmaya göre; AKP'nin 2023’te yüzde 43.5 olan oyunun yüzde 36.1’e, MHP’nin yüzde 23.4 olan oyunun yüzde 15.7’ye düştü.

İYİ PARTİ İTTİFAK OYLARINI KAYBETTİ!

2023 yılında CHP, İYİ Parti ile ittifak nedeniyle Yozgat’ta aday çıkarmadı. 2023’te yüzde 23.4 oy alan İYİ Parti’nin oyunun yüzde 3.6’ya düştüğü görüldü.

CHP’NİN OYU YÜZDE 29.5

Aday çıkarmadığı için CHP’nin 2023 oy oranı kayda geçmedi, ancak "Bu pazar seçim olsa CHP’ye oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 29.5 oldu.

EN ÇOK OY KAYBI YAŞAYAN PARTİLER

2023 Genel Seçimleri ile kıyaslandığında en çok oy kaybının -19.8 puan ile İYİ Parti, -7.7 puan ile MHP ve -7.4 puan ile AKP’de olduğu görüldü.

ERDOĞAN İLK TURDA YÜZDE 50’Yİ GEÇEMİYOR

Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa, Yozgat seçmeninin neredeyse yüzde 20’sinin "kararsız" olduğu görüldü. Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turuna ilişkin soruda kararsızların oranı yüzde 19.2 olarak ölçüldü.

Kararsızlar dağıtıldığında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 49.4, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun yüzde 38.7 oy aldığı ve Erdoğan’ın ilk turda yüzde 50’yi geçemediği görüldü.

MAKAS KAPANIYOR

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda ise; Erdoğan yüzde 57.7 oy alırken, İmamoğlu yüzde 42.3 oy alıyor.

İkinci tur senaryosu 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turu ile karşılaştırıldığında İmamoğlu’nun CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na oranla yüzde 18.7 puan fazla oy aldığı görülüyor.

28 Mayıs 2023’te yüzde 52.8 puan olan Erdoğan’la aradaki fark, bu pazar seçim olsa ve İmamoğlu aday olsa yüzde 15.4’e düşüyor. Erdoğan’ın oyu yüzde 18.7 puan düşüyor, İmamoğlu’nun oyu yüzde 18.7 puan artıyor.

TERÖR VE YOLSUZLUK SUÇLAMALARINA İKNA OLMAMIŞLAR

Yozgatlılara İmamoğlu’na yönelik operasyon ve İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilişkin görüşleri de soruldu.

Buna göre; Yozgatlıların yüzde 42’si İmamoğlu’nun tutuklanmasını doğru bulurken, yüzde 58’i doğru bulmadığını söyledi. İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk suçlamalarının gerçek olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 36 olarak ölçülürken yüzde 64 suçlamaların gerçek olmadığını düşündüğünü ifade etti.

Yozgatlıların yüzde 26’sı İmamoğlu hakkındaki terör suçlamalarına inandıklarını, yüzde 74’ü terör suçlamalarının gerçek olmadığını düşündüklerini söyledi.

ERKEN SEÇİM TALEBİ!

Erken seçime ilişkin fikirleri de sorulan Yozgatlıların yüzde 53’ü, erken seçime gidilmesi gerektiği yönünde yanıt verdi. ‘Erken seçim olursa Erdoğan kazanır’ diyenlerin oranı yüzde 54, 'kazanamaz’ diyenlerin oranı ise yüzde 46 olarak ölçüldü.

‘Muhalefet kazanırsa Türkiye olumlu etkilenir’ diyenlerin oranının da yüzde 47 olduğu görüldü.