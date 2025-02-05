CHP’li Adem iktidarın ‘deprem gerçeğini’ açıkladı: ‘Cinayetle yargılanan müteahhidi kurayla ev sahibi yaptılar’

Yayınlanma: 05.02.2025 - 12:36

Güncelleme: 05.02.2025 - 12:36

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, beraberinde Adana Milletvekili Ayhan Barut ve CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş ile birlikte Ebrar Sitesi mağdurlarıyla bir araya geldi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve bin 400 kişiye mezar olan 22 bloklu Ebrar Sitesi mağdurlarının yaşadığı sorunları anlatan CHP Genel Başkanı Erhan Adem, depremzedeler için çekilen konut kurasında Ebrar Sitesi’ni yapan müteahhit Tevfik Tepebaşı ve yakınlarının hak sahibi olmasına tepki gösterdi.

“HAK SAHİPLERİNİN ÖNÜNDE KURA ÇEKİLMEDİ”

Konuşmasına depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek başlayan Erhan Adem, “Biz iki gündür buradayız. Halen mağduriyetler giderilmemiş. Bugün de Türkiye’nin gündeminde olan Ebrar Sitesi’nin sakinleriyle birlikteyiz. Bin 400 ölünün olduğu bir yer burası. 924 hak sahibi kardeşimiz var. 588’i kurayla ev sahibi oluyor, hak sahibi olamayan 300 dolayında kişi için ise gerekli bir açıklama yapılmıyor. Çekilen kurada maalesef bu siteyi yapan müteahhit ve yakınları kurada hak sahibi oluyorlar. Kurada kendilerine ev veriliyor. Bu kabul edilemez. Adamlar cinayetle yargılanırken onları nasıl hak sahipleri yaparsın? Nasıl kuraya alıp, daire verirsin? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı Allah’a havale ediyorum. Bakan, hiç mi gelmiyor buraya? İnsanlar halen konteynerde, çadırda kalıyor. Rezilliğin biri bin para. İnsanlar zor koşullarda yaşıyor, sen cinayetle suçlanan müteahhidi, yakınını, eniştesini, damadını her birini hak sahibi yapıp, ev veriyorsun. Bu, buradaki insanlara ihanettir. Yapmayın bu kadar. Gelin buradaki rezilliği görün. Yazık. İnsanın vicdanı sızlıyor. Kuraya dahil olamayan hak sahipleri var. Hak sahiplerinin önünde kura çekilmedi. Bunu yapmayın. Bir sürü yanlış ve hatalarınız var. 2 yıl önce mağduriyet yaşamış insanları bu kadar da mağdur etmeyin. Bırakın artık. Yönetemiyorsanız bırakın, yönetecekler hazır” ifadelerini kullandı.

“APAR TOPAR KURA ÇEKİMİ İÇİN KARAR ALINDI”

Ebrar Sitesi mağdurları adına konuşan Ebrar Korkmaz ise, konut kurasının 6 Şubat’ta yapılması beklenirken 3 Şubat’ta çekildiğini, bu durumunda hak sahiplerine bildirilmediğini söyledi.

Kuranın fanusla yapıldığını aktaran Korkmaz, şunları söyledi:

“Yaklaşık 2 hafta önce buradaki herkesi arayıp, kuraya dahil olacaklarını söylediler. Kuranın 6 Şubat’ta yapılacağı söylendi. Ama ne hikmetse bu kura 3 Şubat’ta yapıldı. Apar topar kura çekimi için karar alındı. Buradaki çoğu insanın haberi olmadan kura çekildi. Yıl 2025, kura fanusla yapılıyor. Nerede görülmüş fanusla kura çekiminin yapıldığı. Burada yaklaşık 350 kişi mağdur. Herkes 2 yıldır evini bekliyor. İnsanlar orada cenazelerini çıkardı. Buradaki insanlar hak sahibiydi. Herkesin arsası vardı. İsmi kurada çıkmayanlara nerede ev verilecek bilemiyoruz. Mağduriyetin giderilmesini bekliyoruz. Ev yapılması gereken yere Emlak Konut orada neden kendine ofis inşa etmiş? Bunun cevabını da merak ediyoruz. Aslında herkesin kafasında çok soru işareti var. Asıl beklenen mağduriyetlerin giderilmesidir. Bu insanların iki daha bekleyecek sabrı kalmadı. Herkesin orada emeği var. Bu emeklerin hiçbirini yiyemeyecekler.”