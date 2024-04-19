CHP’li Adıgüzel: ‘Bundan sonra siz uğraşın’

Yayınlanma: 19.04.2024 - 17:16

Güncelleme: 19.04.2024 - 17:16

CHP’li Adıgüzel, Karadeniz’de fındık ağaçlarını istila ederek tarım ürünlerine zarar veren kahverengi kokarca böceğini Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bahçesine bıraktı. Çiftçilerin ve bölge halkının sesini Ankara’ya taşıyan Adıgüzel Bakan Yumaklı’yı çağırdıkları halde bölgeye gelmediğini söyledi. Adıgüzel, “Biz de problemi Tarım Bakanı’na getirdik. Bu kahverengi kokarca zararlısı bütün Karadeniz’i istila etmiş durumda. Öyle hızlı ürüyor ki bir tanesi bir yılda 3 bin adet ürüyor. Bir günde 30 kilometre yol alıyor. Karadeniz’de sadece fındık üreticilerinin sorunu zannetmeyin, 300 çeşit tarım ürününe zarar veriyor” dedi.

'ERDOĞAN RAHAT UYUMASIN'

Böceklerin geçen yıl Karadeniz’de fındık mahsulünü 1 milyar TL zarara uğrattığını kaydeden Adıgüzel, “Geçen sene yüzde 8 kayba uğrattı. Bu sene daha fazla olacak. 20 günde bir fındık dalını kurutabiliyor. Üreticiler baş edemiyor, perişan durumda. Sadece bahçelerde de değil, fabrika ve bölgedeki bütün evleri sarmaya başladı. Tarım Bakanı’nı çağırıyoruz gelmiyor. Tarım Bakanı bundan sonra yatamayacak, çünkü bu zararlı yatak odalarına da giriyor” diye konuştu. Bakanlığın zararlı böcekle mücadelede kaynak aktarmadığını belirten Adıgüzel, “Sayın Erdoğan da rahat uyumasın. Beştepe buraya 5 kilometre, buradan oraya uçması 4 saatte. Bu problemle biz uğraştık bundan sonra da siz uğraşın. Ordu’dan taze getirdim, sayın Bakan’a takdim edeceğim” diye konuştu.