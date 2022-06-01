CHP'li Adıgüzel'den Perşembe Yaylası’nda siyanürle altın arama izni verilmesine tepki
CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu’nun Perşembe Yaylası’nda siyanürle altın arama izni verilmesine tepki gösterdi.
CHP Ordu Mustafa Adıgüzel, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Ordu’nun Perşembe Yaylası’nda Taşzemin Madencilik şirketine siyanürle altın arama ruhsatı verilmesini eleştirdi. Adıgüzel, şunları kaydetti:
“Kapıdan kovuyoruz, bacadan giriyorlar. Şimdi de cennet Perşembe Yaylası... Bu coğrafyada siyanürle madencilik olmaz. Bilgisizlik ise cehalet, bilerek ise ihanet. Siyanür zulmü FETÖ ile başladı, yükseldi ve devam ediyor. Bu siyanür çetelerinin, bu vatan hainlerinin arkasında kim varsa; müdür, vali, siyasetçi ortaya çıksın. Bu vatanı kuytu köşelerde satanlar meydana gelsin. Fatsa'daki sarı çıbana irin katanlar meydana gelsin. Kurul antik kentinin altını oyan taşocağını tutanlar, resmi yazıyı kenara atanlar meydana gelsin.
“BİZ FETÖ’NÜN KUYRUKLARI DEĞİL..”
Dün Fatsa'da 5 kişi, Ulubey'de 5 bin kişi, Perşembe Yaylası'nda 55 bin kişi olacağız. Gün, kavga vaktidir. Herkes safını seçsin. Ya rezil bir istiladan ya halktan… Ya fındıktan yanasın ya zındıktan. Yiğit kadınları, deli yürek erkekleri, cevval çocukları ile biz kazanacağız. Biz, emperyalizmin uşakları değil, Karadeniz’in uşaklarıyız. Biz FETÖ’nün kuyrukları değil, deli bir coğrafyanın yumruklarıyız. Biz kazanacağız.”
“GEL DE PERŞEMBE YAYLASI’NDA BİRLİKTE YÜRÜYELİM”
Mustafa Adıgüzel, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un 81 ilçe çevre yürüyüşü düzenleneceği yönündeki açıklamasını anımsatarak, “Çevre Bakanı Murat Kurum 81 ilde çevre yürüyüşü yapacakmış. Gel de Perşembe Yaylası’nda, mendereslerin kenarında birlikte yürüyelim. Burayı siyanür çetelerine kaça sattığınızı konuşuruz” dedi.
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