CHP'li Ağbaba: 'Asgari ücretlinin sofrasında 46 ekmek azaldı'

06 Mart 2022 Pazar, 11:31

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yeni asgari ücretin enflasyon karşısında nasıl eridiğini gıda maddeleri üzerinden yaptığı hesapla anlattı. Ağbaba, TÜİK’in Şubat 2022 enflasyonun yüzde 54,5’i ve gıda da yüzde 64’ü bulduğunu hatırlatarak, 4 bin 253 lira olan asgari ücretin alım gücünde geçen yılki 2 bin 825 liralık asgari ücretin gerisine düştüğünü belirtti.

Ağbaba, bugün yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücretlinin yılın geri kalanında açlık sınırının altında yaşayacağını belirterek şunları kaydetti:

“Enflasyonun gelecek ay artan maliyetler dolayısıyla yüzde 60’ları bulacağını düşündüğümüzde, sofradaki ürünler her ay azalmaya devam edecek. Türkiye’de artık gıdaya erişimin artan fiyatlar karşısında daha da zorlaşacağını göz önüne aldığımızda, dar gelirli yurttaşlar için ülkede gelecek aylarda açlık krizi ortaya çıkacaktır.

“KURU EKMEĞİN FİYATINDAKİ ARTIŞ ASGARİ ÜCRET ARTIŞININ ÜZERİNDE”

Asgari ücrete 2022 yılı için yüzde 50 zam geldi lakin TÜİK verilerine göre kuru ekmeğin fiyatı son bir yılda yüzde 62 arttı. Kuru ekmeğin fiyat artışı, asgari ücrete gelen yüzde 50’lik zamdan yüzde 12 daha fazla. 2 bin 825 lira ile geçtiğimiz yılın şubat ayında 403 adet ekmek alabilen bir asgari ücretli, 2022 yılının şubat ayında 4 bin 253 lira asgari ücret ile 357 ekmek alabiliyor. Asgari ücrette yüzde 50’lik zamma rağmen asgari ücretlinin sofrasında 46 ekmek azalmış durumda.

“PATATESTE 553 KİLO KAYIP”

Son bir yıldaki bazı besin maddelerinin fiyat artışına baktığımızda; domates yüzde 169, sivri biber yüzde 133, salatalık yüzde 150, patates yüzde 152, margarin yüzde 139, mercimek yüzde 96, nohut yüzde 120, makarna yüzde 90, tavuk yüzde 77, un yüzde 77 ve yumurta yüzde 66 arttı. Geçtiğimiz yıla göre asgari ücretlinin sofrasındaki kayıp, patateste 553 kilo, domateste 231 kilo, nohutta 89 kilo ve yumurtada ise 303 adet oldu. Asgari ücretli için değil et, artık sebze ve temel bakliyat ürünleri dahi artık lüks oldu.

“DÜNYADA EN PAHALI GIDA ÜRÜNLERİNE SAHİP OLAN İLK 5 ÜLKEDEN BİRİYİZ”

Nebati’nin yeni ekonomi modeli ile güya uçacaktık; kur düşecek, yüksek faizden kurtulacak, enflasyonda kalıcı düşüş sağlayacaktık. Lakin sonuç tam tersi oldu. Kur tekrar yükselmeye başladı, piyasa faizleri uçtu ve enflasyon ise kontrolden çıktı. Kısacası Nebati’nin ya tutarsa modeli patlamış oldu.

Türkiye, yüzde 64’lük gıda enflasyonu ile dünyada en yüksek gıda enflasyonuna sahip ilk 5 ülkeden biri oldu. Türkiye, yüzde 63,3 gıda enflasyonuna sahip Zimbabwe’yi dahi geri bırakarak Venezüella, Lübnan, Kosova ve Surinam ile birlikte ilk 5 sırayı paylaştı.”