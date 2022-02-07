Burs skandalının ardı arkası kesilmiyor dedi ve paylaştı: AKP’li Rabia Kalender, o yıllarda yurt dışındaymış

07 Şubat 2022 Pazartesi, 17:00

AKP'nin yönetiminde olduğu dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kurumda çalışıyor gibi gösterilip verilen yurt dışı eğitim bursları kapsamında 34 kişiye toplam 61 milyon 499 bin 893 TL para verildiği tespit edildi.

AKP’li İBB yönetiminin ‘burs’ verdiği kişiler arasında AKP Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya, AKP İstanbul Kadın Kolları Başkanı Rabia Kalender İlhan ve eski AKP Milletvekili Ravza Kavakçı Kan'ın da bulunuyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sosyal medya hesabından burs skandalına ilişkin yeni bir paylaşımda bulundu. Ağbaba, İBB'den 2 milyon 233 bin lira burs alan AKP'li Rabia Kalender İlhan’ın, yurt dışında olduğu yılda nasıl işe başladığını sordu.

"Burs skandalının ardı arkası kesilmiyor" diyen CHP'li Ağbaba, Rabia Kalender İlhan'in İBB iştiraki KİPTAŞ'a Şubat 2007'de girdiğini söyleyerek, "Doktora gidiş tarihi Kasım 2008. Buraya kadar her şey normal, ama bir gariplik var!" dedi.

Ağbaba, "AKP İstanbul İl Başkanlığı sitesinde Rabia K. İlhan'ın 2005-2015 yılları arasında 'yurt dışında' olduğu yazıyor. Yurt dışındayken nasıl işe başladı? Şubat 2007 ila Kasım 2008 arası hiç işe gelmeden mi maaş aldı? Bilmiyoruz. O da şanslı bursiyerlerden!" ifadelerini kullandı.

Ağbaba, paylaşımının devamında şunları kaydetti:

"Peki, Rabia K. İlhan ne kadar burs almıştı: Tam 2 milyon 233 bin 616 lira! Tezinde 'kamu özel ortaklığı' çalışmış, kamu-belediye-özel ne kadar ortaklık varsa kendi hayatında da uygulamış. Tebrik ediyorum."

CHP'li Ağbaba'nın paylaşımı şu şekilde: