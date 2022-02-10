CHP'li Ağbaba'dan sert TÜİK tepkisi: 'Başkan değişiyor, işsizlik değişmiyor!'

10 Şubat 2022 Perşembe, 11:24

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı aralık ayı işgücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı aralık ayında bir önceki aya göre 2 bin kişi artarak 3 milyon 794 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 11,2 seviyesinde gerçekleşti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TÜİK tarafından açıklanan verilere sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. Ağbaba paylaşımında, "Başkan değişiyor, işsizlik değişmiyor!" dedi. Ağbaba ifadelerini şu şekilde sürdürdü:

"Aralık ayında;

• TÜİK'e göre sadece 2 bin kişi işsiz kaldı.

• İŞKUR'a göre 36 bin kişi işsizlik ödeneğine başvurdu.

Aradaki 34 bin kişi nereye kayboldu?"

Başkan değişiyor, işsizlik değişmiyor!#İşsizlik üç aydır hiç artmadan yine yüzde 11,2 olarak açıklandı.



Aralık ayında;

• TÜİK'e göre sadece 2 bin kişi işsiz kaldı.

• İŞKUR'a göre 36 bin kişi işsizlik ödeneğine başvurdu.



Aradaki 34 bin kişi nereye kayboldu? @tuikbilgi pic.twitter.com/plWzenKvOP — Veli Ağbaba (@veliagbaba) February 10, 2022

TÜİK Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınmıştı. Karara göre, TÜİK Başkanlığı'ndan alınan Dinçer'in yerine ise Erhan Çetinkaya atanmıştı.