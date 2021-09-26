Chp’li Akın: Kamu kaynakları öğrenciler için değil yandaş şirketler için kullanıyor

26 Eylül 2021 Pazar, 02:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; 2016-2020 arasında araç geçiş garantisi verilen otoyol ve köprülere, resmi verilere göre, yaklaşık 14 milyar 248 milyon lira tutarında ödeme yapıldığına dikkat çekti. Akın, kullanılmayan otoyol ve köprülere ödenen garanti tutarıyla öğrenciler için yurt başına ortalama 50-60 milyon lira maliyetle bin kişi kontenjanlı neredeyse 285 yurt inşa edilebileceğini belirterek, “Bu yolla en az 250 bin öğrenci için daha barınma imkânı sağlanırdı. İktidar, kaynağı öğrenciler için değil, yandaş için kullanmayı tercih ediyor. İktidar, vatandaşın vergisiyle oluşan kamu kaynağını öğrenciler için değil, yandaş şirketler için kullanmayı tercih ediyor” dedi.

CHP’li Akın; iktidarın yetersiz yurt kontenjanlarını umursamaması nedeniyle yeni akademik yılda üniversite öğrencilerinin barınma sorunu ile karşı karşıya kaldığını kaydetti. Akın, hazırladığı çalışmada, kamu bütçesinde kara deliğe dönüşen otoyol ve köprülere verilen garanti ödemeleri ile üniversite öğrencilerinin barınması için ne kadar yurt yapılabileceğini hesapladı.

MALİYET HESABI

Açık kaynaklardan verileri derleyen Akın’ın çalışmasında özetle şunlar yer aldı:

Kuzey Marmara Otoyolu’na (KMO) Yavuz Sultan Selim Köprüsü de dahil olmak üzere verilen araç geçiş garantisi nedeniyle 2016-2020 arasında, 5 yıl boyunca yapılan ödemenin toplam tutarı, 3 milyar 782 milyon lira olarak gerçekleşti. Gebze-İzmir Otoyolu’na, Osmangazi Köprüsü de dahil olmak üzere 2016’dan 2020’ye geçen 5 yıl boyunca 9 milyar 469 milyon lira ödeme yapıldı. Avrasya Tüneli’ne, 2017’den 2020’ye 4 yıl boyunca ödenen garanti tutarı 847 milyon lira oldu. 2020’de hizmete açılan Ankara-Niğde Karayolu için de bir yılda 150 milyon lira garanti ödemesi gerçekleşti. Buna göre yalnızca köprü ve otoyollar için 2016-2020 arasında Hazine’den toplam 14 milyar 248 milyon lira tutarında ödeme yapıldı.

Resmi ihale bilgilerine göre, 2020’de 1000 kontenjanlı öğrenci yurdunun maliyeti 50 ila 60 milyon lira arasında değişti. Buna göre, 60 milyon lira olduğu kabul edildiğinde 240 adet, maliyetin 50 milyon lira olduğu kabul edildiğinde ise 285 adet bin kontenjanlı yurt yapılabiliyor. Garanti ödemeleriyle yurt yapılsaydı yaklaşık 250 bin öğrenciye barınma imkânı sağlanabilirdi.