Erdoğan'dan yeni yurt açıklaması: Yalan söylüyorsunuz

25 Eylül 2021 Cumartesi, 18:54

Yüksek ev kiraları ve yurt sorunlarıyla mücadele eden öğrenciler, barınma ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için ülkenin dört bir yanında eylemlerini sürdürüyorlar.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan da, Darülaceze Yurt ve Kültürel Tesis Açılışı ve Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Tanıtım Töreni'nde konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, barınma sorununa tepki göstererek parklarda yatan öğrencilere ilişkin olarak, "Son günlerde üniversite öğrencileriyle ilgli çrikin bir kampanya yürütlüyor. Yurt kapasitesini tırmandıran bir iktidarız, hiç ilgisi alakası olmayan kişileri banklara yatırarak kampanyalar sürdürüyorlar, yalan söylüyorsunuz, hayatınız yalan. Bizim yurtlarımız ortada" dedi.

Erdoğan, "Yurt sayısını arttırdık, yokmuş gibi kampanya yürütülüyor" diye konuştu.

'1 MİLYONA YAKIN YURT KAPASİTESİNE SAHİP OLAN BİR İKTİDARIZ'

Erdoğan'ın konuşmasının ilgili kısmı şu şekilde:

Milletimiz istiklaline ve istikbaline sahip çıkma iradesini ortaya koymuştur. Hükümete gelişimiz de böyle bir iradenin tezahürüdür. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği ile tesis ettiğimiz istikrar ve güven iklimi sayesinde ülkemiz Cumhuriyet döneminin tamamında gerçekleşen kat be kat eser ve hizmete bu dönemde kavuştu.

Sosyal destek politikalarımız ve uygulamalarımız da bu başarının önemli bir parçasıdır. Dünya değiştikçe, ülkemiz geliştikçe bilhassa gençlerimizin beklenti ve ihtiyaçları fazlalaştıkça biz de kendimizi buna göre güncelliyoruz. Bugünkü Türkiye'nin ihtiyacı herkese arzu ettiği standartta hayatını sürdürebileceği imkanları sağlamaktır.

Mimarisi, inşaat kalitesi, eşyası, çevre düzeniyle güzel bir evde yaşamanın peşindeyiz. Son günlerde üniversite öğrencileriyle alakalı maalesef çok çirkin bir kampanya sürdürülüyor. İktidara geldiğimizden bu yana yurt kapasitelerini hiçbir dönemde olmadığı kadarıyla tırmandıran, neredeyse 1 milyona yakın yurt kapasitesine sahip olan bir iktidarız.

'YALAN SÖYLÜYORSUNUZ, HAYATINIZ YALAN'

Bunu görmeden maalesef yalan, yanlış, ilgisi alakası olmayan kişileri güya bankların üzerine yatırarak Türkiye'de şu anda yurt yokmuş diye yalan yanlış kampanyalar sürdürülüyor. Yalan söylüyorsunuz, hayatınız yalan. Bizim yurtlarımız ortada. Bütün bu yurtlarla birlikte kapasite ortada. Bu yurtlarımızda 2 bilemedin 3 kişilik kapasiteyle biz öğrencilerimizi ağırlıyoruz.

Karnını doyurabileceği ekmeğe muhtaç olmak fakirlik ölçüsü olmaktan çıktı. Artık insan gibi yaşamak imkana sahip olmayanlar kendini fakir hissediyor. Sosyal destek programlarımızda aynı anlayışla yeniliyor, genişletiyoruz. Özellikle aile kurumuna büyük önem veriyoruz.

'BİNLERCE YILLIK KURUM KÜLTÜRÜMÜZLE DÜNYAYA İLHAM OLMUŞ BİR ÜLKEYİZ'