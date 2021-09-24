AKP'li Büyükkılıç'a göre yurt sorunu yok, 'kaşıma uzmanları' var

24 Eylül 2021 Cuma, 17:15

Kayseri'de Melikgazi Belediyesi tarafından yapılacak Saniye Şahin Yıldırım Anaokulu'nun temel atma töreni düzenlendi. Törene AKP Kayseri milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Saim Durgun, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, AKP İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve çok sayıda kişi katıldı.

Açılışta konuşan AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, öğrenci yurtları üzerinden yapılan eleştirilere değinerek, “Kaşıma uzmanları, ülkede yurt sorunu varmış gibi gösteriyor. Yurtsuz kaldıklarını iddia ediyorlar. 5 üniversitenin rektörleri ile el ele, gönül gönüle çalışıyoruz. Kayseri'mizde yurt sorunu olmasına fırsat vermedik, vermeyiz çünkü hiçbir soruna kayıtsız kalmadık, kalmayız. 'Yurt bulamıyorum' diyen kardeşiniz varsa buyursun, gelsin. Allah’ın izni ile kimse aç ve açıkta kalmaz. Burası Kayseri ve 'hayırseverler şehri'” diye konuştu.

Benzer şekilde AKP Kayseri Milletvekili Tamer de Kayseri’de yurtla ilgili hiçbir problem olmadığını söyleyerek, "Kayseri, Orta Anadolu'nun yıldızı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul'da yapmış olduğu gösteriler burada sökmez. Bunu kesinlikle tüm dünyaya ilan ediyoruz. Burada kesinlikle yurtla ilgili hiçbir problemimiz yok. Açıkta kalan öğrencimiz de yok" dedi.