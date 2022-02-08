CHP'li Akın ve EMO, elektrik kesintisinin ülke geneline yayılabileceğini belirti

08 Şubat 2022 Salı, 04:00

Isparta’da 3 Şubat’ta başlayan ve günlük yaşamı olumsuz etkileyen elektrik kesintisine ilişkin EMO’dan yapılan açıklamada, “Elektrik Piyasası Kanunu’nda 25 Kasım 2020 tarihinde yapılan değişiklikle elektrik dağıtım şirketlerinin denetiminin özel şirketler tarafından yapılmasının önü açılmıştı. Bu dönüşüm gerçekleşirse bütün ülkenin akıbeti Isparta gibi olacaktır. Şehir içi elektrik dağıtım şebekesinin neden çöktüğü bağımsız bir çalışma ile araştırılmalıdır. Özel dağıtım şirketinin gerekli önlemleri zamanında alıp almadığı, bakımların zamanında yapılıp yapılmadığı ilgili kamu kurumları tarafından incelenmelidir ve sonuçları şeffaf bir şekilde kamuoyuna duyurulmalı, ihmali görülen kişi, kurum, şirketler hakkında en ağır yaptırımlar uygulanmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

YATIRIM YETERSİZLİĞİ

Bölgede incelemelerde bulunan ve yurttaşlarla görüşen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, kesintilerin kar yağışıyla 3 Şubat sabahı başladığını anımsatarak kesintinin nedeni ile ilgili, “Asıl sıkıntı CLK Akdeniz Dağıtım şirketinin eski olan hatlarından, direklerinden ve dağıtım trafolarından kaynaklanmıştır. Şirketin zamanında yeterli yatırımı yapmaması, onarım için yetersiz bakım ve arıza ekibi bulundurması nedeniyle vatandaşlar elektriksiz kalmıştır. Başka bir deyişle temel bir insan hakkı olması ve kamusal bir hizmet olması gereken elektrik hizmeti; dağıtımın özelleştirilmesinin ardından kâr-zarar denklemiyle hareket edilen, vatandaşları da müşteri olarak gören bir sisteme dönmüştür” dedi. Akın, “Özelleştirilmeye çalışılan TEİAŞ’ın benzer bir kâr-zarar sistemine dönüşmesi durumunda Türkiye genelinde benzer kesintilerin yaşanması olasıdır. TEİAŞ, dağıtım şirketleri gibi yatırımı keserse, önümüzdeki dönemde Türkiye tamamen karanlıkta kalabilir” uyarısını yaptı. Akın, “Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ’nin (TEDAŞ) işletme hakkı şirketlere devredilen dağıtım tesislerinde malik sıfatıyla yapması gereken yıllık kontrolleri yapmadığı Sayıştay tarafından da tespit edilmektedir. Dağıtım şirketlerinin her yıl yatırım programlarını sunması ve bu kapsamda altyapı yatırımının yapılıp yapılmadığının EPDK tarafından denetlenmesi gerekmektedir” önerisini getirdi.

"MUMU MUMLA ARADILAR"

Konuya ilişkin basın açıklaması yapan Memleket Partisi Sözcüsü Gaye Usluer, “Elektrik üretiminin yüzde 80’i eskiden kamudayken bugün özele geçti. Dağıtımın ise tümü özel şirketlere geçti. Kurdukları sistem içinde dağıtım ve üretimin hepsi dolar bazında satıldı. Vatandaşın boğazına basarak para kazanıyorlar” dedi. Isparta’daki kesintinin de özelleştirme kaynaklı olduğunu söyleyen Usluer, “Isparta’da mumu mumla aradılar. Valilik, ‘Kar yüzünden’ diyor, belediye başkanı ‘bolluk, bereket’ diyerek kahkaha atıyor. Bir kez daha sesleniyoruz. Bu bir soygun düzenidir. Elektrik zamları geri çekilmelidir. Üretim ve dağıtım derhal kamulaştırılmalıdır” çağrısını yaptı.

