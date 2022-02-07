Ahmet Akın yanıt verdi: CHP iktidarında elektrik kamulaştırılacak mı?
CHP'nin Enerji ve Alt Yapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "Elektriği kamulaştıracak mısınız?" sorusu üzerine "Faturaların ödenebilir bir durumda olması için kamunun muhakkak bir eli olması gerekiyor" dedi.
CHP Enerji ve Altyapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Isparta'da günlerce devam eden ve yurttaşların büyük tepkisine neden olan elektrik kesintisinin ardından 'enerjide kamulaştırma' konusunda bir açıklama yaptı.
Halk TV’deki “Açıkça” programına konukan Akın, programın yorumcularından gazetemiz yazarı Barış Pehlivan'ın konuyla ilgili yönelttiği “İktidara talip olan CHP’nin genel başkan yardımcısısınız. Diyelim ki seçim oldu ve iktidara geldiniz. Şu anda Isparta’da elektriğin olmamasını özelleştirme politikalarına bağlıyorsunuz. Ben de öyle düşünüyorum. Peki siz iktidara geldiğiniz buradaki elektriği kamulaştıracak mısınız? Artık sizin iktidarınızda elektriğin kamu vasıtasıyla mı dağıtıldığını göreceğiz?” sorusunu yanıtladı.
Akın, Pehlivan'a yanıtında “Öncelikle şunu söyleyelim: Bu dağıtım şirketlerine yıllarca milyarlarca para ödendi. Bu para neden ödendi? Bu işletmelerin bakımı yapılacak, daha kaliteli elektrik verilecek. Öncelikle bunları yapmaları gerekiyor. Vatandaşın parasını aldılar. Bu vatandaşın parasının hakkını vermek zorundalar. Bugün Isparta’da yaşanan olay zannetmeyin ki sadece Isparta'da, Türkiye’nin her yerinde var. Ama sorumlulukları da var. Şirketler öncelikle verdikleri taahhütleri yerine getirmek zorunda. İktidara geldiğimizde ilk yapacağımız budur" ifaderini kullandı.
CHP olarak Türkiye'de faaliyet gösteren 21 dağıtım şirketiyle ilgili uzun zamandır çalışma yaptıklarını belirten Akın, "Bölge bölge ayırdık, ne taahhütler verildi neler yapıldı, inceliyoruz. Enerjinin bir insan hakkı olduğunu unutmamak gerekiyor. Faturaların ödenebilir bir durumda olması için kamunun muhakkak bir eli olması gerekiyor. Türkiye'de en büyük sorun bu. Neredeyse tamamı özelleştirilmiş bir elektrik sektörü var ve bu şu anda Bakanlığın kontrolünde değil artık. Hem EPDK hem Bakanlık enerji lobilerine teslim olmuş durumda. Onun için öncelikle, milllet hakkı olan ve milyarlarca lira ödediği paranın karşılığını almak zorunda" diye ekledi.
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