CHP'li Akın'dan Erdoğan'a: “Asıl kuyruklar benzin istasyonlarında"

16 Ekim 2021 Cumartesi, 11:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, dün akşam vatandaşların akaryakıt zammı devreye girmeden benzin istasyonlarında oluşturdukları kuyruklara dikkat çekti. Akın, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fransa’da, Almanya’da İngiltere’de kuyruklar olduğunu söylüyor. Asıl kuyruklar burada. Vatandaşın zam kuyruğudur bu kuyruk” dedi.

CHP Enerji ve Altyapıdan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, motorin ve benzine yapılan zamların ardından vatandaşların zamdan etkilenmemek için girdiği akaryakıt kuyruğunu görüntüledi.

Vatandaşların artık zamdan kaçabilmek için gece yarısından önce kuyruğa girdiğine dikkat çeken Akın, şunları söyledi:

“AK PARTİ İKTİDARININ EN İYİ BİLDİĞİ POLİTİKA ZAM YAPMAKTIR”

“Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, henüz iki gün önce fedakarlıktan bahsetti. Ardından benzin ve motorine zam haberini aldık. Son bir yılda akaryakıt ürünlerine pompaya yansıyacak şekilde böylece 22. zam yapılmış oldu. Hep diyoruz: AK Parti iktidarının en iyi bildiği politika zam yapmaktır. AK Parti yaparsa zam yapar. Eşel mobil sisteminin sonbaharda ya zamlara ya da ÖTV artışına neden olacağını aylar öncesinden söylemiştik. İktidarı uyarmıştık ancak yine kulaklarının üzerine yattılar.

“ZAM HABERİNİ DUYAN VATANDAŞLARIMIZ KUYRUĞA GİRDİ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fransa’da, Almanya’da İngiltere’de kuyruklar olduğunu söylüyor. Asıl kuyruklar burada. Vatandaşın zam kuyruğudur bu kuyruk. Zam haberini duyan vatandaşlarımız kuyruğa girdi. Vatandaşlarımız araçlarının deposunu hiç olmazsa biraz daha ucuza doldurabilmek için kuyrukta. Sorumlusu da AK Parti iktidarıdır."