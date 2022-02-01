CHP'li Ali Mahir Başarır, Erdoğan'ın kürsüye çıkardığı çocukla ilgili paylaşımlarını neden kaldırdıklarını anlattı

01 Şubat 2022 Salı, 09:50

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Trabzon’da katıldığı törende 11 yaşındaki çocuğa mikrofon uzatması tepki çekti.

Sahneye çağırıp mikrofon uzattığı bir çocuk, elinde oyuncak tutarken, “Arkadaşlar bu Bay Kemal, Cumhurbaşkanı amcamın karşısındaki o adam hain. Buradaki adam en iyi adam. Ona oyunuzu verin” dedi. Erdoğan’ın ve kürsüdeki AKP'lilerin bu anlar karşısında gülmesi dikkat çekti.

Söz konusu görüntüleri Cumhuriyet TV'de değerlendiren CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "seksen dört milyona karşı yapılan organize bir kötülük" olduğunu belirtti.

''BABA OLARAK DEHŞETE KAPILDIM''

''Dört bakan, bir cumhurbaşkanı, eski bakan ve milletvekileri masum bir çocuğu alıyor kürsüye. Önce çocuğu dinleyip, sonra mikrofonu veriyorlar. Bir baba olarak dehşete kapıldım. Ülkenin geldiği hal bu. O çocuğun yapması gereken şey güzel hayaller kurmak'' ifadelerini kullanan Başarır, paylaşımlarını çocuğun yararını düşünerek kaldırdıklarını söyledi.

Ülkenin felakete gittiğini ve nefret diline karşı beraberliği getireceklerini belirten Başarır, sözlerine şu şekilde son verdi:

''İleride o çocuk bu görüntüleri izleyecek, belki çok farklı düşünecek. O bir çocuk. Seçim ve koltuk için o çocuğu kullananlar utansın. Utanırlar mı? Utanmazlar. Pişkin pişkin sırıtıyorlardı. Nefrete karşı sevgiyi kullanarak bunları, organize kötüleri yollayacağız''