TÜGVA'nın yemin videosu ortaya çıktı: Bilal Erdoğan kürsüdeyken "Biz TÜGVA erleri" diye yemin ettiler

24 Ekim 2021 Pazar, 18:53

İktidarın gözde kurumlarından, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticilerinden olduğu Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA), vakıf üzerinden ordu, emniyet ve diğer kamu kurumlarına yüzlerce kişiyi yerleştirdiği, bu kişilerle ilgili sicil listeleri tuttuğuna dair belgeler gündemdeki yerini koruyor.

Son olarak, TÜGVA ile ilgili yeni iddiaların içinde bulunduğu belgelerde, 15 Temmuz ardından “FETÖ’nün ardından ortaya çıkan yurt boşluğunun doldurulması” ve hükümetin bu konuda TÜGVA ve TÜRGEV gibi vakıfları maddi olarak desteklemesi iddiası da yer aldı.

Bugün ise TÜGVA, Geleceğin Gençliği isimli bir toplantı düzenledi. Gazeteci Metin Cihan'ın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı toplantının görüntülerinde, atılan sloganlar tepki çekti.

'ADALAR' DETAYI



TÜGVA'nın yemin videosu ortaya çıktı: "Allah, kuran, peygamber, başkomutan Erdoğan" — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) October 24, 2021

'BİZ TÜGVA ERLERİ'

Görüntülerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın kürsüde olduğu sırada, hep bir ağızdan "Biz TÜGVA erleri" diye başlayan bir metnin okunduğu görülüyor.

tügva'nın bugünkü toplantısı. "biz tügva erleri" diye başlıyor. "tügvalıyım her yerde ben varım havada karada denizde" diye devam ediyor. "adalarda" kısmı vurgulanıyor, alkışlanıyor. allah kuran tekbir başkomutan erdoğan ile devam ediyor. bu esnada kürsüde bilal erdoğan var. pic.twitter.com/PiZp9lB7VJ — metin cihan (@metcihan) October 24, 2021

Kendilerini "TÜGVA erleri" diye tanımlayan grup sonrasında "Ben TÜGVA'lıyım. Her yerde ben varım; havada, karada, denizde! İdlib'de, Keşmir'de, Filistin'de" diye devam ederken; "Adalarda" kısmı üç kez tekrar edildi.

Öte yandan grubun "Allah, kuran, peygamber, başkomutan Erdoğan" diye bağırması da dikkat çekiyor.

Yemin metni şu şekilde:

BİZ TÜGVA erleri

Yuva yaptık göklere

Baş döndüren yerlere

Engel tanımaz aşarız

Yüce engin dağlara

El verir uzanırız

Mor siyah bulutlara

Ben TÜGVA'lıyım

Her yerde ben varım

Havada, karada, denizde, çölde

Her zaman ve her yerde

Arakan'da, İdlip'de, Keşmir'de, Filistin'de Libya'da Yemen'de

Silivri'de, Erdek'ta, Çatalca'da

Adalar'da Adalar'da Adalar'da

...

Rab Allah,

Rehber Kuran

Önder peygamber

Başkomutan Erdoğan, Başkomutan Erdoğan, Başkomutan Erdoğan...

KOMANDO YEMİNİ

Korku nedir bilmeyizBiz dağların erleri

Yuva yaptık göklere

Baş döndüren yerlere.

Engel tanımaz aşarız

Yüce engin dağlara

El verir uzanırız mor siyah bulutlara.

Ben Türk komandosuyum

Düşmanı çelik pençemle ezerim

Her yerde ben varım.

havada, karada, denizde, çölde

Çatakta ve batakta

Her zaman ve her yerde

Siirt'te, Hakkari'de, Tunceli'de

Gökçeada'da, Bolu'da

Hazır

Daima hazır

Kim; komando

Kim: komando

Olamazsın

Yahh!

Olamazsın

Yahh!

Komandolar!

Allah...