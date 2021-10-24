TÜGVA'nın yemin videosu ortaya çıktı: Bilal Erdoğan kürsüdeyken "Biz TÜGVA erleri" diye yemin ettiler
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu TÜGVA'nın yemin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde, Bilal Erdoğan'ın kürsüde olduğu sırada, Adalar'a özel vurgu yapılarak "Başkomutanımız Erdoğan" ifadesi yer aldı.
İktidarın gözde kurumlarından, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticilerinden olduğu Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA), vakıf üzerinden ordu, emniyet ve diğer kamu kurumlarına yüzlerce kişiyi yerleştirdiği, bu kişilerle ilgili sicil listeleri tuttuğuna dair belgeler gündemdeki yerini koruyor.
Son olarak, TÜGVA ile ilgili yeni iddiaların içinde bulunduğu belgelerde, 15 Temmuz ardından “FETÖ’nün ardından ortaya çıkan yurt boşluğunun doldurulması” ve hükümetin bu konuda TÜGVA ve TÜRGEV gibi vakıfları maddi olarak desteklemesi iddiası da yer aldı.
Bugün ise TÜGVA, Geleceğin Gençliği isimli bir toplantı düzenledi. Gazeteci Metin Cihan'ın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı toplantının görüntülerinde, atılan sloganlar tepki çekti.
'ADALAR' DETAYI— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) October 24, 2021
TÜGVA'nın yemin videosu ortaya çıktı: "Allah, kuran, peygamber, başkomutan Erdoğan"
'BİZ TÜGVA ERLERİ'
Görüntülerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın kürsüde olduğu sırada, hep bir ağızdan "Biz TÜGVA erleri" diye başlayan bir metnin okunduğu görülüyor.
tügva'nın bugünkü toplantısı. "biz tügva erleri" diye başlıyor. "tügvalıyım her yerde ben varım havada karada denizde" diye devam ediyor. "adalarda" kısmı vurgulanıyor, alkışlanıyor. allah kuran tekbir başkomutan erdoğan ile devam ediyor. bu esnada kürsüde bilal erdoğan var. pic.twitter.com/PiZp9lB7VJ— metin cihan (@metcihan) October 24, 2021
Kendilerini "TÜGVA erleri" diye tanımlayan grup sonrasında "Ben TÜGVA'lıyım. Her yerde ben varım; havada, karada, denizde! İdlib'de, Keşmir'de, Filistin'de" diye devam ederken; "Adalarda" kısmı üç kez tekrar edildi.
Öte yandan grubun "Allah, kuran, peygamber, başkomutan Erdoğan" diye bağırması da dikkat çekiyor.
Yemin metni şu şekilde:
BİZ TÜGVA erleri
Yuva yaptık göklere
Baş döndüren yerlere
Engel tanımaz aşarız
Yüce engin dağlara
El verir uzanırız
Mor siyah bulutlara
Ben TÜGVA'lıyım
Her yerde ben varım
Havada, karada, denizde, çölde
Her zaman ve her yerde
Arakan'da, İdlip'de, Keşmir'de, Filistin'de Libya'da Yemen'de
Silivri'de, Erdek'ta, Çatalca'da
Adalar'da Adalar'da Adalar'da
...
Rab Allah,
Rehber Kuran
Önder peygamber
Başkomutan Erdoğan, Başkomutan Erdoğan, Başkomutan Erdoğan...
KOMANDO YEMİNİ
Korku nedir bilmeyizBiz dağların erleri
Yuva yaptık göklere
Baş döndüren yerlere.
Engel tanımaz aşarız
Yüce engin dağlara
El verir uzanırız mor siyah bulutlara.
Ben Türk komandosuyum
Düşmanı çelik pençemle ezerim
Her yerde ben varım.
havada, karada, denizde, çölde
Çatakta ve batakta
Her zaman ve her yerde
Siirt'te, Hakkari'de, Tunceli'de
Gökçeada'da, Bolu'da
Hazır
Daima hazır
Kim; komando
Kim: komando
Olamazsın
Yahh!
Olamazsın
Yahh!
Komandolar!
Allah...
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