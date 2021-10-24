TÜGVA'nın yemin videosu ortaya çıktı: Bilal Erdoğan kürsüdeyken "Biz TÜGVA erleri" diye yemin ettiler

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu TÜGVA'nın yemin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde, Bilal Erdoğan'ın kürsüde olduğu sırada, Adalar'a özel vurgu yapılarak "Başkomutanımız Erdoğan" ifadesi yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
24 Ekim 2021 Pazar, 18:53
TÜGVA'nın yemin videosu ortaya çıktı: Bilal Erdoğan kürsüdeyken
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İktidarın gözde kurumlarından, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticilerinden olduğu Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA), vakıf üzerinden ordu, emniyet ve diğer kamu kurumlarına yüzlerce kişiyi yerleştirdiği, bu kişilerle ilgili sicil listeleri tuttuğuna dair belgeler gündemdeki yerini koruyor.

Son olarak, TÜGVA ile ilgili yeni iddiaların içinde bulunduğu belgelerde, 15 Temmuz ardından “FETÖ’nün ardından ortaya çıkan yurt boşluğunun doldurulması” ve hükümetin bu konuda TÜGVA ve TÜRGEV gibi vakıfları maddi olarak desteklemesi iddiası da yer aldı.

Bugün ise TÜGVA, Geleceğin Gençliği isimli bir toplantı düzenledi. Gazeteci Metin Cihan'ın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı toplantının görüntülerinde, atılan sloganlar tepki çekti.

'BİZ TÜGVA ERLERİ'

Görüntülerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın kürsüde olduğu sırada, hep bir ağızdan "Biz TÜGVA erleri" diye başlayan bir metnin okunduğu görülüyor.

Kendilerini "TÜGVA erleri" diye tanımlayan grup sonrasında "Ben TÜGVA'lıyım. Her yerde ben varım; havada, karada, denizde! İdlib'de, Keşmir'de, Filistin'de" diye devam ederken; "Adalarda" kısmı üç kez tekrar edildi.

Öte yandan grubun "Allah, kuran, peygamber, başkomutan Erdoğan" diye bağırması da dikkat çekiyor.

Yemin metni şu şekilde: 

BİZ TÜGVA erleri 

Yuva yaptık göklere 

Baş döndüren yerlere 

Engel tanımaz aşarız

Yüce engin dağlara

El verir uzanırız

Mor siyah bulutlara

Ben TÜGVA'lıyım

Her yerde ben varım

Havada, karada, denizde, çölde 

Her zaman ve her yerde

Arakan'da, İdlip'de, Keşmir'de, Filistin'de Libya'da Yemen'de 

Silivri'de, Erdek'ta, Çatalca'da 

Adalar'da Adalar'da Adalar'da

...

Rab Allah,

Rehber Kuran

Önder peygamber

Başkomutan Erdoğan, Başkomutan Erdoğan, Başkomutan Erdoğan...

KOMANDO YEMİNİ

Korku nedir bilmeyizBiz dağların erleri
Yuva yaptık göklere
Baş döndüren yerlere.
Engel tanımaz aşarız
Yüce engin dağlara
El verir uzanırız mor siyah bulutlara.
Ben Türk komandosuyum
Düşmanı çelik pençemle ezerim
Her yerde ben varım.
havada, karada, denizde, çölde
Çatakta ve batakta
Her zaman ve her yerde
Siirt'te, Hakkari'de, Tunceli'de
Gökçeada'da, Bolu'da
Hazır
Daima hazır
Kim; komando
Kim: komando
Olamazsın
Yahh!
Olamazsın
Yahh!
Komandolar!
Allah...


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