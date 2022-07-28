CHP’li Ali Mahir Başarır’dan Adalet Bakanlığı'na 'adrese teslim ihale' tepkisi: 'Adında adalet olan...'
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, dün Adalet Bakanlığı’ndaki depoların ve Suç Eşyası Emanet Bürosu’ndaki silahların durumundan bahsettikten sonra bugün de Adalet Bakanlığı’nda yaşanılan ihale usulsüzlüklerini gündeme getirdi.
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Sayıştay ve Teftiş Kurulu denetçilerinin Adalet Bakanlığı’na Kamu İhale Kanunu’na ilişkin uyarılarda bulunduğunu ancak Bakanlıkta ihalelerin adrese teslim yapıldığını söyledi.
Adalet Bakanlığı’ndaki usulsüzlüklerin bitmediğini vurgulayan CHP’li Başarır, “Dün Adalet Bakanlığı’nın deposundaki rezillikleri anlattık ancak bakıyoruz ki rezillikler bitmiyor. Bugün de Adalet Bakanlığı’nın yani adaletin temsil edildiği bakanlıktaki ihalelerde yapılan rezilliği anlatmak istiyorum.
2021 Sayıştay raporları ihalelerdeki yolsuzlukları net bir şekilde ortaya koyuyor ancak Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Raporları da bunları destekliyor. Mal ve hizmet alımlarında açık ihalelerin yapılmamasının Kamu İhale Kanunu’na açıkça aykırı olduğu hem Sayıştay hem de Teftiş Kurulu tarafından tespit edilmiş. Kömür alımı, yakıt alımı gibi alımlarda sırf 22.maddedeki doğrudan temin yönteminin parasal sınırını aşmamak için alımları 3’e 4’e bölmüş. Niye? İstedikleri kişiye vermek için” dedi.
KAMU İHALE KANUNU BİR TARAFA BIRAKILMIŞ DURUMDA
Sayıştay’ın ve Teftiş Kurulu denetçilerinin bu yolsuzlukları tescillediğini belirten CHP’li Başarır, “Denetçiler, pazarlık usulünü ve doğrudan temin yöntemini ancak şartlar oluştuğunda istisnai olarak kullanabilirsiniz demiş. Açık ihale yapmazsanız Kamu İhale Kanunu’nu bir tarafa bırakmış olursunuz demiş. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan ve diğer bakanlıklardan sonra Adalet Bakanlığı’nda bu rezaletin yaşanması içimizi acıtıyor. Eğer ki bu ülkede ihaleler adrese teslim, kişilere özel veriliyorsa ve bu Adalet Bakanlığı tarafından yapılıyorsa sözün bittiği yerdeyiz” ifadelerini kullandı.
SAYIN BAKAN BUNLARI AÇIKLASIN!
Adında adalet olan bir bakanlığın adaletsizlik, usulsüzlük yapmasının çok acı verici olduğunu ifade eden CHP’li Başarır, “Bu ülkede Adalet Bakanlığı’na Sayıştay adalet dağıtıyorsa, adaletin yolunu gösteriyorsa biz artık sözün bittiği yerdeyiz. Hem Sayıştay hem de Teftiş Kurulu açıkça ihalelerin şartlara uygun gerçekleşmediğini ve adaletin sağlanmadığını belirtmiş. Bu kömür alım, yakıt alım ve kırtasiye alım ihalelerinde sırf rakam sınırını aşmamak için 1 kere yapılması gereken işi 3-4 defa yaptığınızı belirlemiş. Sayın Bakan bunları açıklar mı? Hiç zannetmiyorum” sözlerine yer verdi.
İlgili Haberler
- CHP'li Ali Mahir Başarır: Türkiye’de suça konu silahlar, özellikle FETÖ döneminde el konulan birçok silah, isteyen insanlara ayrıldı
- CHP'li Ali Mahir Başarır Bakan Karaismailoğlu'na 'Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'nı sordu: 'Devletin zararına açıkla; açıklamazsan, elimiz yakanda'
-
Video Haberler
- YKS birincisi Yağmur cerrahpaşa tıp fakültesini gezdi
- Suriye sınırına yürüyen Ümit Özdağ’a müdahale
- Sahibinin elinden kaçan at , otomobile zarar verdi
- Balkondaki fileye takılan karga kurtarıldı
- 'Artık sözün bittiği yerdeyiz!'
- Traktör römorkunu çocuklar için havuza çevirdi
- Ortalık savaş alanına döndü
- Motosikleti çaldı kaçarken kaza yaparak yaralandı
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- TEM Otoyolu’nda kamyon hafriyat kamyonuna çarptı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Diploma' kararı ne anlama geliyor?
- Volkan Gültekin'in cevabı olay oldu
- 'Basın özgürlüğü şu anda yok'
- Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı
- Diyanet, fetvasını eleştirenleri böyle hedef aldı!
- Kılıçdaroğlu'nun açıklaması piyasayı hareketlendirdi
- Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne havlu attı!
- Cumhur İttifakı'nın oy kaybı yüzde 15'i aştı!
- FETÖ’yü soruşturan FETÖ’den çıktı!
- AKP'li başkandan silahla gövde gösterisi