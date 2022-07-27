CHP'li Ali Mahir Başarır: Türkiye’de suça konu silahlar, özellikle FETÖ döneminde el konulan birçok silah, isteyen insanlara ayrıldı

27 Temmuz 2022 Çarşamba, 17:46

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Adalet Bakanlığı müfettiş raporlarına göre, suç konu olan silahların kaydedilip muhafaza edilmesinde usulsüz tespit edildiğini aktardı.

Başarır, “Türkiye’de suça konu silahlar, özellikle FETÖ döneminde el konulan birçok silah, müsadere kararı olmadan isteyen insanlara ayrıldı. O silahları birçok, AKP’ye yakın isimler aldı. FETÖ döneminde, 15 Temmuz’dan sonra el konulan silahlar kimlere verildi?” dedi.

"ESKİYEN, DENETİMSİZ OLAN, CİDDİYETSİZ OLAN BAKANLIK"

Başarır, şunları söyledi:

Adalet Bakanlığı’nca yapılan teftişler sonucunda hazırlanan müfettiş raporları gerçekten bakanlığın ne olduğunu ortaya koyuyor. Suça kayıtlı, suça konu olan silahların birçoğu düzgün bir şekilde kaydedilip, muhafaza edilmemiş. Evet, suçun konusu uyuşturucu. Bunlarla ilgili gerekli imha işlemleri zamanında yapılmamış. Milli paralar, el konulan paralar ve altınların nasıl saklandığını görüyoruz. Aslında eskiyen, aslında denetimsiz olan, ciddiyetsiz olan bakanlık. Çünkü Türkiye’de adalet bu durumda.

"O SİLAHLARI BİRÇOK, AKP’YE YAKIN İSİMLER ALDI"