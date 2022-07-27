CHP'li Ali Mahir Başarır: Türkiye’de suça konu silahlar, özellikle FETÖ döneminde el konulan birçok silah, isteyen insanlara ayrıldı
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Türkiye’de suça konu silahlar, özellikle FETÖ döneminde el konulan birçok silah, müsadere kararı olmadan isteyen insanlara ayrıldı. O silahları birçok, AKP’ye yakın isimler aldı. FETÖ döneminde, 15 Temmuz’dan sonra el konulan silahlar kimlere verildi?” açıklamasını yaptı.
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Adalet Bakanlığı müfettiş raporlarına göre, suç konu olan silahların kaydedilip muhafaza edilmesinde usulsüz tespit edildiğini aktardı.
Başarır, “Türkiye’de suça konu silahlar, özellikle FETÖ döneminde el konulan birçok silah, müsadere kararı olmadan isteyen insanlara ayrıldı. O silahları birçok, AKP’ye yakın isimler aldı. FETÖ döneminde, 15 Temmuz’dan sonra el konulan silahlar kimlere verildi?” dedi.
"ESKİYEN, DENETİMSİZ OLAN, CİDDİYETSİZ OLAN BAKANLIK"
Başarır, şunları söyledi:
- Adalet Bakanlığı’nca yapılan teftişler sonucunda hazırlanan müfettiş raporları gerçekten bakanlığın ne olduğunu ortaya koyuyor. Suça kayıtlı, suça konu olan silahların birçoğu düzgün bir şekilde kaydedilip, muhafaza edilmemiş. Evet, suçun konusu uyuşturucu. Bunlarla ilgili gerekli imha işlemleri zamanında yapılmamış. Milli paralar, el konulan paralar ve altınların nasıl saklandığını görüyoruz. Aslında eskiyen, aslında denetimsiz olan, ciddiyetsiz olan bakanlık. Çünkü Türkiye’de adalet bu durumda.
"O SİLAHLARI BİRÇOK, AKP’YE YAKIN İSİMLER ALDI"
- Ben çok iyi biliyorum ki Türkiye’de suça konu silahlar, özellikle FETÖ döneminde el konulan birçok silahlar; isteyen, müsadere edildikten sonra ama daha müsadere kararı olmadan, mahkeme kararı verilmeden isteyen insanlara ayrıldı. O silahları birçok, AKP’ye yakın isimler aldı. Bu konu da araştırılsın. FETÖ döneminde, 15 Temmuz’dan sonra el konulan silahlar kimlere verildi? Bunların hepsi sorgulanmalı. Ama bir gerçek varsa Adalet Bakanlığı'nın şu anda tüm ciddiyetinin yitirdiği özellikle depolarının bir rezalet olduğu…
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