CHP'li Antmen, Süleyman Soylu'ya sordu: 'Silah ticareti yaptığı tespit edilen kişilere neden operasyon düzenlenmiyor?'

08 Şubat 2022 Salı, 17:08

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Mersin’deki üç inşaat şirketi üzerinden terör örgütü IŞİD’e milyonlarca dolarlık insansız hava aracı ekipmanı ve patlayıcı madde gönderildiğine ilişkin Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) raporunu Meclis gündemine taşıdı.

Antmen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, “Silah ticareti yaptığı tespit edilen kişi ve şirketlere neden operasyon düzenlenmemektedir? MASAK raporunun basına yansıdığı göz önüne alındığında, bu kişilerin ve bu kişilerle bağlantıda olanların tamamının kaçması mı beklenmektedir?” diye sordu.

RAPORU HATIRLATTI

Alpay Antmen, Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye verdiği soru önergesinde, Türkiye’de IŞİD’le bağlantılı kişilerin mal varlığının dondurulmasına yönelik MASAK raporunun, Mersin’deki üç inşaat şirketi üzerinden IŞİD’e insansız hava aracı ekipmanı ve tonlarca patlayıcı madde gönderildiğinin ortaya çıktığını belirtti.

Antmen, “Ekipmanların izi sürüldüğünde, IŞİD’in askeri gücünün en önemli tedarik zincirinin Türkiye merkezli oluşturulduğu görülmektedir. Bu karanlık ticaretin ucu ise Çin’de kurulmuş bir e-ticaret platformuna kadar uzanmaktadır. Bu ticareti yapan IŞİD ile bağlantılı İbrahim Hag Geneid’e vatandaşlık verildiği ortaya çıkmıştı” dedi.

'IŞİD' BAĞLANTISINA DİKKAT ÇEKTİ

Raporda, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2017’deki bir yazısında adı geçen IŞİD ile bağlantılı İbrahim Hag Geneid’in finansal faaliyetlerine dair tespitlere yer verildiğini belirten Antmen Hag Geneid’in hakkında takipsizlik kararı verildiğini; oysa raporda adı geçen şirketlerin ve isimlerin IŞİD ile silah ticareti yaptığı ve terör örgütü ile doğrudan bağlantılı olduğu yönünde istihbarat bulunduğunu kaydetti.

Rapordan anlaşıldığı kadarıyla silah ticaretlerinin tek tek tespit edildiğini, ancak söz konusu şirketlerle ve isimlerle ilgili herhangi bir yasal yaptırımın olmadığını belirten Antmen, “BirGün Gazetesi’nden Bahadır Özgür’ün haberine göre İbrahim Hag Geneid, 2017’de Altun İnci’deki hisselerini diğer ortaklara devretmiştir. 2020’de ise Mustafa Naway’ın ortakları, soyadı aynı iki Türk olmuş ve şirket 26 Kasım 2021’de de Mersin’de başka bir adrese taşınmıştır. Hag Geneid, diğer iki şirkette ise genel müdür sıfatıyla yönetici görünmektedir. Elfarah İnşaat’ın yeni sahibi ise 2017’de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, İstanbul Başakşehir’de ikamet eden Suriyeli Cafer İbrahim’dir” dedi.

Alpay Antmen’in önergesinde yer alan sorular şöyle:

“Silah ticareti yaptığı tespit edilen kişi ve şirketlere neden operasyon düzenlenmemektedir?

MASAK raporunun basına yansıdığı göz önüne alındığında, bu kişilerin ve bu kişilerle bağlantıda olanların tamamının kaçması mı beklenmektedir?

IŞİD’le bağlantısı daha önce tespit edilen Suriye-Halep doğumlu Hag Geneid’e nasıl vatandaşlık verilmiştir? Vatandaşlık vermeden önce bu kişilerle ilgili istihbarat yapılmamakta mıdır? Yapılıyorsa da IŞİD bağlantısının bilinmesine rağmen mi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı bu kişiye verilmiştir?

Türkiye’de IŞİD’le bağlantısı olduğu tespit edilen kaç kişi bulunmaktadır? Bu kişilerin kaçı yabancı uyrukludur? Bu kişilerden kaçı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapılmıştır?

IŞİD’e gönderilen milyonlarca liralık insansız hava araçlarına ve malzemelerine bu şirketler nasıl ulaşmıştır? Bu şirketler bu önemli araçları kimlerden temin etmiştir? IŞİD, bu araçları nerelerde kullanmıştır? Bu araçların konum tespitleri için gereken çalışma yapılmış mıdır? Varsa bunlar nelerdir?

Türkiye’deki IŞİD mensuplarının Çin başta olmak üzere kaç ülkede ticaret faaliyeti bulunmaktadır? Bu ülkeler hangileridir? Ne alıp ne satmışlardır?”