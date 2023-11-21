CHP’li Arpacı: Devletin ödeyeceği faiz 1,2 trilyonu bulacak

Yayınlanma: 21.11.2023 - 11:36

Güncelleme: 21.11.2023 - 11:36

CHP Denizli Milletvekili, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Şeref Arpacı yaptığı yazılı açıklamayla Hazinenin faiz ödemelerindeki artışa dikkati çekti.

Yazılı bir açıklama yapan CHP’li Arpacı, “AKP’nin ‘faizi düşürme’ macerası Türkiye’ye pahalıya patladı. Bu süreç sadece enflasyonun ve tüm faiz oranlarının patlamasıyla değil, başta devlet olmak üzere tüm kesimlerin faiz yükünün de birkaç kat artmasıyla sonuçlandı. İktidarın, tam tersi yapılması gerekirken faiz oranlarını indirtmeye başladığı 2021 yılında bütçeden yapılan faiz ödemeleri 180 milyar lira düzeyinde bulunuyordu. Faiz oranları düştüğü için bu rakamın da ilerleyen yıllarda düşeceği ileri sürülüyordu. Ancak, döviz cinsinden borçlar, enflasyona endeksli borçlanmalar ve değişken faizli borçlanmalar yüzünden faiz yükü hızla arttı ve 2022 yılında 310 milyar liraya çıktı” diye konuştu.

“İLK 10 AYDA 537,6 MİLYAR LİRA FAİZ ÖDENDİ”

Hazinenin, bu yılın ilk 10 aylık döneminde iç ve dış borçları için bütçeden yaptığı faiz ödemeleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100,4 oranında artarak 537,6 milyar liraya kadar yükseldiğini belirten Arpacı, “2023 yılının tamamında bütçeden yapılacak faiz ödemelerinin 646 milyar liraya ulaşması, 2024 yılının tamamında ise bu yıla göre yüzde 94 oranında artarak 1 trilyon 254 milyar lirayı bulması bekleniyor” ifadelerini kullandı.