CHP’li Arpacı: Okurken çalışmaya mecbur ettik, ne yazık ki yaşatamadık

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Balıkesir’de motokurye olarak çalışırken öldürülen üniversiteli Ata Emre Akman’ı Meclis kürsüsünden andı. Arpacı, “Gençlerimizi kaybediyoruz; ama ölüyorlar ama kaçıp başka ülkelerde yaşamak istiyorlar. Sebebi, onların hak ettiği yaşam standartlarını sağlayamamış olmamız” dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 16.05.2024 - 11:11
CHP’li Arpacı: Okurken çalışmaya mecbur ettik, ne yazık ki yaşatamadık
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Balıkesir’de motokurye olarak çalışan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ata Emre Akman’ın bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Akman’ın öldürülmesini TBMM gündemine taşıyarak, “Ata Emre Akman, henüz 20 yaşında, üniversite öğrencisi; ağır ekonomik koşullara dayanamamış, ailesine yük olmamak ve cep harçlığını çıkarmak için beş gün önce bir yemek şirketinde kurye olarak işe başlamış. Siparişini teslim ediyor, hiç sebep yokken 17 yaşında, tam 6 sabıkası olan bir çocuk yapışıyor yakasına ve motorun bagaj kısmını açtırıyor önce, bir şey alamayınca da tam 25 yerinden bıçaklayarak öldürüyor adı güzel, kendi güzel Ata Emre Akman'ı. Okutamadık, okurken çalışmaya mecbur ettik ve ne yazık ki yaşatamadık” ifadelerini kullandı.

“SEBEBİ HAK ETTİKLERİ YAŞAM STANDARLARINI SAĞLAYAMAMIŞ OLMAMIZ”

İnsan kime üzüleceğine de şaşırıyor” diye devam eden Arpacı, “17 yaşında 6 sabıkan var ve devlet seni ıslah edememiş. Aç mısın, paran mı yok, sıkıntın ne bu yaşta, bilemiyorum. Diğer tarafta, 20 yaşındasın, üniversitede okuyorsun, bölümünle ilgili bir işte çalışman, kendini geliştirmen gerekirken bu işsizlikte, bu ekonomik koşullarda bulduğun ilk işte, gece vakti bir hiç için öldürülüyorsun. Gençlerimizi kaybediyoruz; ama ölüyorlar ama kaçıp başka ülkelerde yaşamak istiyorlar. Sebebi, onların hak ettiği yaşam standartlarını sağlayamamış olmamız. Buradan Ata Emre'ye Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum” dedi.


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