Bıçaklı saldırıda katledildi: Kuryeler ’Ata Emre’ için kornalarını çaldı

Balıkesir’de motokuryeler, üniversite eğitimini sürdürürken bir zincir restoranda kuryelik yapan ve götürdüğü bir sipariş sonrasında defalarca kez bıçaklanarak öldürülen Ata Emre Akman (20) için kornalarını çaldı.

İHA
Yayınlanma: 12.05.2024 - 07:27
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Balıkesir’de bir zincir restoranda kurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman, önünü kesen E.Ö. tarafından öldürüldü.

Balıkesir’de faaliyet gösteren motosikletli kuryeler, Akman’ın öldürülmesiyle ilgili eylem yaptı.

Balıkesir Hacıilbey Mahallesinde Şadırvan mevkiinde toplanan motosikletli kuryeler, Balıkesir sokaklarında kısa süreli tur attı.

"BİZİ DÜŞÜNMÜYOR VE HOR GÖRÜYORLAR"

Grup adına konuşan Fatih Uçarcı şunları söyledi:

“Bu akşam burada Ata Emre Akman kardeşimiz için toplandık. Dün akşamcı acı haber bizi fazlasıyla derinden yaraladı. Biz herhangi bir siyasi parti ya da her hangi bir markaya mensup değiliz. Burada birlik beraberlik açısından bir şeyler yapalım istedik. Kuryeliğin zorluklarını göstermek istedik. Umarım sesimizi bir nebze duyurabilmiş olabiliriz. Davulun sesi bazen uzaktan kolay gelebiliyor. Ama nitekim işin içine girdiğinizde, tamam evimize ekmek götürebiliyoruz ama çok zor şartlar altında çalışıyoruz ve önemsenmiyoruz. Bizi düşünmüyor ve hor görüyorlar. Umarım bu hepimize ders olur ve güzel günler yarınlar ülkemiz için hayırlara vesile olur. Allah yardımcımız olsun."

Şehrin caddelerinde kornalarına basarak tur atan kuryeler daha sonra olaysız şekilde dağıldı.


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