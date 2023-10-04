CHP’li Arpacı, “Sabıkalı yolları” Meclis taşıdı

Yayınlanma: 04.10.2023 - 15:56

Güncelleme: 04.10.2023 - 15:56

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Denizli’de artan trafik kazalarını ve kazalar nedeniyle “sabıkalı yol” olarak adlandırılan yolları TBMM gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Arpacı, kazalar karşısında neden önlem alınmadığını sordu.

“BAZI YOLLAR ‘ÖLÜM VADİSİ’ OLARAK ANILIYOR”

CHP’li Arpacı, önergesinde “Denizli’de son zamanlarda trafik kazaları nedeniyle yaralanma ile birlikte yaşamını yitirenlerin sayısında artışların olduğu gözlemlenmektedir. Bu kazaların meydana gelmesinde en büyük etken olarak, yolların yetersizliği, denetimsizlik ve sinyalizasyon gibi eksikliklerin olduğu iddia edilmektedir. Denizli genelinde bazı ilçeler başta olmak üzere hatta adları ‘sabıkalı yol, sabıkalı kavşak, ölüm vadisi’ olarak nitelenen yerler mevcuttur. Basına son günlerde konu olan Pamukkale, Acıpayam, Buldan, Serinhisar, Tavas ilçeleri başta olmak üzere tüm ilin genelinde benzer yerler yaralanma ve can kaybına neden olan yerler vardır” diye konuştu.

“ÖNLEM ALINMAMASININ, SEYİRCİ KALINMASININ NEDENİ NEDİR?”

Özellikle Pamukkale ilçesi Cankurtaran virajında çok sayıda ölümlü kaza meydana geldiğini hatırlatan CHP’li Arpacı, bu yol için bir an önce önlem alınması için çağrıda bulundu. Benzer durumun diğer ilçelerde de olduğunu dile getiren Arpacı, bu sorunun giderilmesi ve kazaların önlenmesi için verdiği önergesinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya şu soruları yöneltti: