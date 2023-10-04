CHP’li Arpacı, “Sabıkalı yolları” Meclis taşıdı
CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Denizli’de artan trafik kazalarını ve kazalar nedeniyle “sabıkalı yol” olarak adlandırılan yolları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya sordu. Arpacı, “Önlem alınmamasının, seyirci kalınmasının nedeni nedir?” diye sordu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Denizli’de artan trafik kazalarını ve kazalar nedeniyle “sabıkalı yol” olarak adlandırılan yolları TBMM gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Arpacı, kazalar karşısında neden önlem alınmadığını sordu.
“BAZI YOLLAR ‘ÖLÜM VADİSİ’ OLARAK ANILIYOR”
CHP’li Arpacı, önergesinde “Denizli’de son zamanlarda trafik kazaları nedeniyle yaralanma ile birlikte yaşamını yitirenlerin sayısında artışların olduğu gözlemlenmektedir. Bu kazaların meydana gelmesinde en büyük etken olarak, yolların yetersizliği, denetimsizlik ve sinyalizasyon gibi eksikliklerin olduğu iddia edilmektedir. Denizli genelinde bazı ilçeler başta olmak üzere hatta adları ‘sabıkalı yol, sabıkalı kavşak, ölüm vadisi’ olarak nitelenen yerler mevcuttur. Basına son günlerde konu olan Pamukkale, Acıpayam, Buldan, Serinhisar, Tavas ilçeleri başta olmak üzere tüm ilin genelinde benzer yerler yaralanma ve can kaybına neden olan yerler vardır” diye konuştu.
“ÖNLEM ALINMAMASININ, SEYİRCİ KALINMASININ NEDENİ NEDİR?”
Özellikle Pamukkale ilçesi Cankurtaran virajında çok sayıda ölümlü kaza meydana geldiğini hatırlatan CHP’li Arpacı, bu yol için bir an önce önlem alınması için çağrıda bulundu. Benzer durumun diğer ilçelerde de olduğunu dile getiren Arpacı, bu sorunun giderilmesi ve kazaların önlenmesi için verdiği önergesinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya şu soruları yöneltti:
- Denizli’nin Pamukkale ilçesinde sürekli kazaların meydana gelmesi nedeniyle “sabıkalı yol” olarak anılan Cankurtaran virajında bugüne kadar kaç trafik kazası olmuştur? Meydana gelen kazalarda toplam kaç yaralı, kaç yaşamını yitiren yurttaşımız vardır?
- Pamukkale ilçesinde yer alan cankurtaran virajının “sabıkalı yol” olarak anılmasına karşın bugüne kadar tedbir alınmamasının nedeni nedir? Bu yol üzerinde hız kesici, ışıklandırma ya da benzer bir önlem neden alınmamaktadır? Neden yurttaşımızın yaralanması, ya da yaşamını yitirmesi izlenmektedir?
- Pamukkale ilçe genelinde meydana gelen trafik kazası sayısı nedir? Bu kazalarda sürücü kaynaklı kaza oranı, denetimsizlik, ışıklandırma vb. gibi sürücü kaynaklı olmayan kaza sayısı nedir?
- Serinhisar ilçe Pınarcık kavşağı da “sabıkalı kavşak” olarak nitelenmektedir. Bu kavşakta da sıklıkla kazalar meydana gelmektedir. Bu kavşakta bugüne kadar kaç yaralı, kaç ölümlü kaza meydana gelmiştir? Bu kazalarda kaç yaralı, kaç yaşamını yitiren yurttaşımız olmuştur? Bu kavşakta da bugüne kadar önlem alınmamasının nedeni nedir?
- Buldan ilçesinde halk arasında “ölüm vadisi, ölüm yolu” olarak tanımlanan yer vardır. Burada bugüne kadar kaç yaralı, kaç ölümlü kaza olmuştur? Bu kazalardan kaç yurttaşımız yaralı kurtulmuş, kaç yurttaşımız yaşamını yitirmiştir?
- Tavas ilçesi girişinde de benzer bir durum vardır. Burada da birçok kaza meydana gelmektedir. Sıklıkla kaza olan burada da önlem alınmamasının nedeni nedir? Burada kaç yaralı, kaç ölümlü kaza olmuştur?
- Yukarıda yazılı bazı ilçeler özellikle vurgulanmış hatta halk arasında bazı nitelendirmeler/isimler takılmıştır. Bugüne kadar buralara önlem alınmamasının, seyirci kalınmasının nedeni nedir?
- Denizli ilinde trafik polisi sayısı nedir? Kişi başına düşen trafik polisi sayısı nedir? Bu sayı diğer illere oranla nedir? Eksiklik söz konusu mudur?
- Denizli ilinde trafik polisleri tarafından denetimler ne sıklıkla yapılmaktadır? Yapılan denetimlerde uygulanan ceza-i yaptırımların sayısı nedir? Konularına göre dağılımları nedir?
- Denizli ilinde trafik lambası olmaması nedeniyle kaza yaşanan yol, kavşak gibi noktalar neresidir? Bu noktalara trafik lambası ne zaman yapılacaktır?
- Denizli ilinde yol kaynaklı eğim, çukur, vb. gibi nedenle meydana gelen kaza sayısı ve yerleri neresidir? Bu yerler için önlem alınmamasının nedeni nedir?
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