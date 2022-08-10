CHP’li Arslan: Asbestli gemi 9 Eylül’de İzmir’de olacak

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:04

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Ednan Arslan, İzmir’in Aliağa ilçesinde sökülmesine izin verilen Brezilya donanmasına ait asbestli olduğu ifade edilen NAe Sao Paulo adlı savaş gemisinin kentin huzurunu kaçırdığını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 30 Mayıs 2022 tarihinde geminin sökümü için izin verildiğini hatırlatan CHP’li Arslan, ‘Bakanlığın halkımıza rağmen geminin yol almasına müsaade etmesini kabul etmiyoruz. İktidarın 4 milyon 425 bin 789 kişinin sağlığını tehlikeye atacak gemiyi istemeyen İzmirlilere karşın, bir şey yapılmayacağını öğrendiğini sanıyorum. Geminin ülkemiz karasularına girmeden geri gönderilmesi için bakanlığın gerekli girişimlerde bulunmasını bekliyoruz” diye konuştu.

"İZMİRLİLER GEMİYİ İSTEMİYOR"

Toplumsal reflekslere neden olan bu tür konular için sürenin önemli bir faktör olduğunu ifade eden CHP’li Arslan, “Doğayı, çevreyi, denizlerimizi ve insan yaşamını doğrudan etkileyecek ve bu etkileşimin de telafisi olmayacak sonuçlar doğuracağını kimse unutmamalı. Gemi 50 yıl, yani yarım asır savaş donanmalarına hizmet vermiş. Bünyesinde şüpheye yer olmayacak kadar, asbest, kurşun ve pbs’ler (poliklorlu bifeniller) gibi başka toksik ve tehlikeli maddeler de içermektedir. Buna ek olarak nükleer bir savaş gemisi olan Nae Sao Paulo’nun plakalarında tutunmuş radyasyon bulunma riski de vardır. İzmirliler olarak bu asbestli gemiyi şehrimizde istemiyoruz. Bu konuda tüm çevre örgütleri, belediyeler ve sivil toplum örgütleri görüş ve düşüncelerini kamuoyu ile paylaştılar. Son olarak 4 Ağustos günü Ankara’da Brezilya Büyükelçiliği önünde geminin gelişi protesto edildi. Yine aynı gün İzmir Büyükşehir Belediyemiz’in düzenlediği etkinlikte Gündoğdu Meydanı’nı dolduran İzmirliler ‘Asbestli gemiyi şehrimizde istemiyoruz’ dedi. Başkanımız Tunç Soyer öncülüğünde tüm yerel yöneticilerimiz bu konuda son derece kararlı. Geminin gelişi İzmir’le birlikte ülkemizin sorunu haline gelmiştir. Bakanlığın bunu görmesini ve derhal gelişi durdurmasını ve verilmiş izni iptal etmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

"MAHKEME KARARINA UYULMADI"

CHP’li Arslan asbestli gemi henüz Brezilya’dan ayrılmadan yaşanan hukuki süreci de hatırlatarak şu değerlendirmelerde bulundu:

“Brezilya, Sao Paulo / Foch enstitüsü geçtiğimiz yıl geminin en son 2018’de denetlenmiş olması ve gelinen süreçte geminin bulundurduğu asbest ve diğer tehlikeli meddeler için güncel bir verinin bulunmaması nedeniyle dava açmıştır. Bu davanın sonucunda mahkeme geminin Guanabara koyundan ayrılmaması kararı almıştır. Ancak 4 Ağustos 2022 tarihinde Brezilya’dan Alp-Centre römorkör gemisi ile yola çıktığı görülen Nae Sao Paulo gemisi için bu kez Brezilya yüksek mahkemesi 5 Ağustos 2022’de geminin geri dönmesi kararı almıştır. Alp Centre ve dolayısıyla Nae Sao Paulo gemisinin 5 Ağustos 2022’de alınan son konumu, Rio de Janeiro açıklarında -23.7253°/-41.34459° koordinatlarındadır. Rotasına devam etmesi durumunda ise 9 Eylül 2022'de İzmir, Aliağa tesislerine ulaşacaktır. Geminin Brezilya sularından çıkmaya yakın bir konumda olması, Brezilya yüksek mahkemesinin kararının uygulanması konusunda şüphe uyandırmaktadır. Gemiyle ilgili pek çok iddia ortaya atılmış durumdayken, iktidar biz yaptık oldu anlayışı ile bu süreci sürdürmemeli, iddialara net verilerle açıklık getirmelidir. Bu nedenle Bakanlığı bir an önce gerekli girişimlerde bulunarak geminin mevcut konumu, rotası ve kararın uygulanıp uygulanmayacağı konusunda kamuoyunu bilgilendirmeye çağırıyorum. İzmir’in kurtuluş tarihini kirletmeye kimsenin hakkı yoktur.”