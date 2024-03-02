CHP’li Aslanoğlu: Vatan haininin mezarına sabileri götürüyorlar

İzmir Menemen’de ÇEDES kapsamında çocukların Nakşibendi Esad Erbili’nin mezarına götürülmesine tepki gösteren CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, “Biri Atatürk’e dil uzatıyor, biri vatan haininin mezarına sabileri götürüyor, temsil ettiği resmi makamı unutup çocuklarımızı şahsi ikbal emellerine alet ediyor. Bu milletin sinir uçlarına basmaktan, kırmızı çizgilerini ihlal etmekten vazgeçin” dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 02.03.2024 - 12:22
CHP’li Aslanoğlu: Vatan haininin mezarına sabileri götürüyorlar
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Milli Eğitim Bakanlığı’nın Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzaladığı Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi kapsamında İzmir’de çocukların Nakşibendi Esad Erbili’nin mezarına götürülmesine tepkiler sürüyor.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da Menemen’de Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay’ın şehit edildiği irticai ayaklanmaya katıldığı için, müebbet hapis cezası almış bir kişinin mezarına, müftülük tarafından ilköğretim çocuklarının götürülmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Ziyareti ve ÇEDES projesini sert bir şekilde eleştiren Aslanoğlu, bu tür faaliyetlere ve Atatürk’e yönelik saldırılara karşı, yasaların uygulanması çağrısında bulundu. 

“MİLLETİN SİNİR UÇLARINA BASMAKTAN VAZGEÇİN”

Aslanoğlu, “Biri Atatürk’e dil uzatıyor, biri vatan haininin mezarına sabileri götürüyor, temsil ettiği resmi makamı unutup çocuklarımızı şahsi ikbal emellerine alet ediyor. Devleti temsil eden kurumlar sus pus. Aşırılaşanlara ikbal dağıtarak cesaret veriyor, sabrımızı ölçüyorlar. Ama biz bunlara yüz yıldır olduğu gibi yine göğsümüzü siper etmeye hazırız.  Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni Kuva-yı İnzibatiye’yi yenerek kurdu. Bu milletin sinir uçlarına basmaktan, kırmızıçizgilerini ihlal etmekten vazgeçin. Kutsal dinimizi, Atatürkümüzü, çağdışı gerici emellerine ulaşmak için kullananları takdir etmekten vazgeçin, yasaları uygulayın” diye konuştu.


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