CHP’li Aslanoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na teşekkür ziyareti
Deniz Yücel’in ardından CHP İzmi İl Başkanı olan Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte Ankara’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Aslanoğlu, “İzmir'in millet iktidarına, hem sahada hem sandıkta en büyük katkıyı vermesi için gecemizi gündüzümüze katacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.
CHP Merkez Yönetim Kurulu kararıyla, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı görevine getirilen Şenol Aslanoğlu, Ankara’da parti genel merkezinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.
Ziyaretin amacının kendisine verilen onurlu görev için teşekkür etmek olduğunu söyleyen Aslanoğlu’na, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de eşlik etti. CHP İzmir’in yeni il başkanı olan Aslanoğlu ziyarete ilişkin “Bugün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ile birlikte, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettik. Bu ziyaretin amacı, artık millet iktidarının kuruluşuna günler kalmışken, İzmir gibi Türkiye’nin gözbebeği bir kentte, partimizin il başkanlığı gibi önemli ve onurlu bir göreve beni layık görmesinden dolayı teşekkürlerimi sunmaktı” diye konuştu.
“GECEMİZİ GÜNDÜZÜMÜZE KATACAĞIZ”
Yaklaşan seçimi hatırlatan Aslanoğlu, “Böylesine önemli günlerden geçerken, Türkiye'de çok büyük işlere imza atan, muhalefetteyken iktidardaymışçasına, emekliye 2 maaş ikramiyeyi verdiren, 3600 Ek göstergeyi yasalaştıran ve EYT’nin çıkarılmasını sağlamış olan sayın genel başkanımızın, bu inanılmaz performansını bizlerde örgütümüz ile birlikte İzmir’de ortaya koyacağız. Bunun sözünü sayın genel başkanımıza verdik. İzmir'in millet iktidarına, hem sahada hem sandıkta en büyük katkıyı vermesi için gecemizi gündüzümüze katacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bebek sahili skandalında yeni gelişme
- Peker cenderesi büyüyor
- Erdoğan'ın tekrar aday olma şartını açıkladı
- Bozkurt işareti ve tekbir eşliğinde Çakıcı'ya 'destek'
- Ağır bir yenilgiye uğrayacak!
- Akşener'den 'erken seçim' çıkışı, Erdoğan'a seslendi
- 11 Ocak hangi burç? 11 Ocak'ta hangi ünlüler doğdu?
- Canan Kaftancıoğlu beraat etti
- Bakan duyurdu: EYT için yeni karar
- CHP'li Özel 'Soylu hakkında dosya açıklayacağım' dedi