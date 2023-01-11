CHP’li Aslanoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na teşekkür ziyareti

Yayınlanma: 11.01.2023 - 16:31

Güncelleme: 11.01.2023 - 16:31

CHP Merkez Yönetim Kurulu kararıyla, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı görevine getirilen Şenol Aslanoğlu, Ankara’da parti genel merkezinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

Ziyaretin amacının kendisine verilen onurlu görev için teşekkür etmek olduğunu söyleyen Aslanoğlu’na, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de eşlik etti. CHP İzmir’in yeni il başkanı olan Aslanoğlu ziyarete ilişkin “Bugün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ile birlikte, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettik. Bu ziyaretin amacı, artık millet iktidarının kuruluşuna günler kalmışken, İzmir gibi Türkiye’nin gözbebeği bir kentte, partimizin il başkanlığı gibi önemli ve onurlu bir göreve beni layık görmesinden dolayı teşekkürlerimi sunmaktı” diye konuştu.

“GECEMİZİ GÜNDÜZÜMÜZE KATACAĞIZ”

Yaklaşan seçimi hatırlatan Aslanoğlu, “Böylesine önemli günlerden geçerken, Türkiye'de çok büyük işlere imza atan, muhalefetteyken iktidardaymışçasına, emekliye 2 maaş ikramiyeyi verdiren, 3600 Ek göstergeyi yasalaştıran ve EYT’nin çıkarılmasını sağlamış olan sayın genel başkanımızın, bu inanılmaz performansını bizlerde örgütümüz ile birlikte İzmir’de ortaya koyacağız. Bunun sözünü sayın genel başkanımıza verdik. İzmir'in millet iktidarına, hem sahada hem sandıkta en büyük katkıyı vermesi için gecemizi gündüzümüze katacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.