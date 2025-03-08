CHP'li Aslı Kaya kadınların yaşadıkları sorunlar üzerine değerlendirmede bulundu: ‘Bir kişinin kararıyla şiddet katliam oldu’

Yayınlanma: 08.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 08.03.2025 - 07:38

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yaptığı değerlendirmede “Bugün parlamentoda kadınların nafaka haklarını ellerinden alabilecek kanun tekliflerinden söz ediliyor, her fırsatta büyük mücadeleler vererek elde ettikleri hakları ellerinden alınmaya çalışılıyor. Cumhuriyetten bu yana kazandığımız haklarımızdan geri adım atılmasına izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Türkiye’nin her alanda toplumsal ve siyasi baskılarla karşılaştığı bir dönem yaşandığını vurgulayan Kaya “Kadınlar, ekonomik ve toplumsal alanda ayrımcılığa maruz kalıyor. Artan cinayetler de bu ayrımcılıkların ve erkek egemen sistemin baskıları sonucu ortaya çıkıyor. Durum buyken, bir de İstanbul Sözleşmesi’nden bir gecede, bir kişinin kararıyla çıkmamız sonucunda kadına yönelik şiddetin katliama döndüğünü görüyoruz” dedi.

Kadın işsizliğine de dikkat çeken Kaya, “Ülkemizde her 3 kadından 1’i çalışamıyor. Çalışan kadınlar da tarımda ve hizmet sektöründe güvencesiz işlerde çalışabiliyor. Kadınlar eşit işe eşit ücret taleplerini dile getiriyor. Ev içi emeğin karşılığı zaten verilmiyor” ifadelerini kullandı.