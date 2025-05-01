CHP'li Asu Kaya, kadın muhtar Bilir'in gözaltına alınmasına izin vermedi
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya İstanbul'da Koşuyolu Mahallesi Muhtarı Eylem Bilir'in polisler tarafından gözaltına alınmasına izin vermedi.
Koşuyolu Mahallesi Muhtarı Eylem Bilir, kızını 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında eylemden almak isterken polisler tarafından gözaltına alınmak istendi.
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla İstanbul Mecidiyeköy'de yürüyüşe katıldı.
''BURADA BENİMLE KALACAK''
Kaya, Eylem Bilir'in gözaltına alınmak istenmesine tepki göstererek, "Koşuyolu Muhtarı'nı vermeyeceğim. Burada benimle kalacak. O kalabildiği kadar, dayanabildiği kadar kalacak. Hiçbir suçu yok. 17 yaşındaki çocuğunun peşine gelen bu kadını gözaltına almak istiyorlar" dedi.
Yaşanan duruma CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da tepki gösterdi.
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