CHP'li Bakan Çandarlı Limanı Projesi'ni bir kez daha gündeme getirdi: 'Zarar 1.5 milyar TL'

27 Kasım 2021 Cumartesi, 10:32

Temeli 14 Mayıs 2011’de atılan Kuzey Ege Çandarlı Limanı Projesi’nin tamamlandığında Türkiye’nin en büyük limanı olacağı belirtilmişti. Ayrıca, İzmir’i dünyanın en büyük liman kentlerinden biri yapacağı ve dünya çapında en büyük 10 konteyner limanından biri olacağı vaat edilmişti. Yapımına başlanmasının üzerinden 10 yılı aşkın bir zaman geçse de projede ilerleme olmadı.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Çandarlı Limanı’nın akıbetini bir kez daha Meclis gündemine taşıyarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na sordu.

"KAMU ZARARI 1.5 MİLYAR TL’YE ULAŞTI"

CHP’li Murat Bakan, “Dönemin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın 2018 yılında önergemize verdiği yanıta göre proje kapsamında 697 milyon TL harcandı. Ülkemizin Cumhuriyet tarihinin en derin krizlerinden birini yaşadığı şu dönemde; dövizdeki aşırı artış ve TL’nin değerinin düşmesi de göz önünde bulundurulduğunda, proje kapsamında yapılan harcamanın 1.5 milyar TL’ye ulaştığı görülüyor. Yani atıl bir yatırıma dönüşen ve akıbeti de belirsiz olan Çandarlı Limanı Projesi’nden doğan kamu zararı 1.5 milyar TL’ye ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’ndan önergeyi yanıtlayacağı tarih itibariyle ve o ayın fiyatlarıyla yapılan yatırımın bedelinin kaç TL olduğunu açıklamasını bekliyoruz” diye konuştu.

"2017’DEN SONRA HİÇBİR SAYIŞTAY RAPORUNDA YER ALMADI"

Bakan, 2017 yılındaki Sayıştay denetimlerini hatırlatarak, Sayıştay’ın Bakanlık tarafından sunulan bu gerekçeyi, “İhalenin neden gerçekleştirilemediği belirtilmediğinden gerekçe ikna edici bulunmamıştır” olarak değerlendirdiğine dikkat çekti. Bakan, “Sayıştay, 2017 yılı denetim raporunda Çandarlı Limanı Projesi ile ilgili birçok sorunu tespit etti, değerlendirmelerde bulundu ve projenin önümüzdeki yıl da ‘izlenmesi’ yönüne görüş bildirdi. Ancak Çandarlı Limanı Projesi, 2017 yılından sonra hiçbir Sayıştay raporunda yer almadı” dedi.

"BU KAMU ZARARININ SORUMLUSU KİM?"

Bakan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Atıl bir yatırıma dönüşen Çandarlı Limanı Projesi’ni, yıllar içinde defalarca kez soru önergesi vererek hem Meclis’in hem de kamuoyunun gündemine getirsek de projede bir milim ilerleme olmamış, yapım ihalelerine hiçbir şirket girmemiş, şirketlerin ihaleye neden girmedikleri dahi açıklanamadı. Gelinen noktada büyük bir kamu zararının ortaya çıktığı aşikar. Bu kamu zararının sorumlusu kim? Avrupa, Afrika ve Karadeniz kavşağındaki en büyük liman kentlerinden biri ve dünyanın en büyük 10 konteyner limanından biri olması arzu edilen Kuzey Ege Çandarlı Limanı Projesi neden ilerlemiyor? Projesinin ne zaman hayata geçmesi öngörülüyor? Sorularımıza yanıt arıyoruz.”