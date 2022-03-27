CHP'li Bakan, yıkılıp yeniden yapılan okulları Meclis gündemine taşıdı
CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İzmir’de çok sayıda okulun yıkılıp yeniden yapıldığını ve adlarının değiştirildiğini belirtti. Bakan, "İzmir’de kaç okulda isim ve kademe değişikliğine gidildi, bunun gerekçesi nedir? Bilmek istiyoruz” dedi.
CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi hazırlayıp, TBMM Başkanlığı’na sundu. Yazılı bir açıklama yapan Bakan, şu ifadelere yer verdi:
“Yıkılıp yeniden yapılan okulların bazılarının isimleri değiştiriliyor. Örneğin; Karşıyaka Vali Erol Çakır Anadolu Lisesi yıkıldı, yeni bina yapıldı, asılan tabeladan okulun adının Adnan Menderes Anadolu Lisesi olarak değiştirildiğini gördük. Ya da bir ilkokulun binası yıkılıyor yenisi yapılıyor burası ortaokul oluyor. İzmir’de kaç okulda isim ve kademe değişikliğine gidildi, bunun gerekçesi nedir? Bilmek istiyoruz.”
Murat Bakan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e de şunları sordu:
“İzmir’de 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında yıl yıl ve ilçe ilçe olmak üzere; kaç okul hakkında yıkım kararı verilmiştir? Bu okulların kaçı ilkokul, kaçı ortaokul, kaçı lisedir? Yıkılıp yeniden yapılan okulların kaçının adı değiştirilmiştir? Bunun gerekçesi nedir? Yeniden yapıldıktan sonra isimleri değiştirilen okulların eski ve yeni isimleri nelerdir? Yıkılıp yeniden yapılan kaç okulun kademesi değişmiştir? Örneğin; ilkokulken lise olan, liseyken ortaokul olan, ortaokulken ilkokul yapılmasının gerekçesi nedir? Yıkılıp yeniden yapılan okullar için kaç TL harcanmıştır? Önergeyi yanıtlayacağınız tarih itibarıyla; son 5 yılda yıkım kararı verilerek yıkılan okulların kaçının yapımı tamamlanmış kaçının yapımı devam etmektedir?”
İzmir’deki okullar için çıkılan ‘bakım,’ ‘onarım’ ve ‘güçlendirme’ ihalelerine de dikkat çeken Murat Bakan, “İzmir’de 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında yıl yıl ve ilçe ilçe olmak üzere; Kaç okul için ‘bakım,’ ‘onarım’ ve ‘güçlendirme’ kararı verilmiştir? Bakım, onarım ve güçlendirme yapılacak okullar için kaç TL harcanmıştır?” diye sordu.
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