CHP'li Bakan'dan Ali Yerlikaya'ya zor sorular: 'Açıklamalarınızdaki çaresizlik karşısında...'

Yayınlanma: 05.08.2024 - 22:21

Güncelleme: 05.08.2024 - 22:21

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada "Yabancıların tamamının adres beyanlarında oturup oturmadıklarını araştırdık. Tamamını büyük bir titizlikle yaptık. 3 milyon 103 bin Suriyelinin 729 bininin beyan ettiği adresinde olmadığını gördük" ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu açıklamaya tepki gösteren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İçişleri Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, sosyal medya hesabından Bakan Yerlikaya'ya sorular yöneltti.

Bakan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Sayın Bakan @AliYerlikaya sığınmacılarla ilgili “çaresizlik” içeren açıklamanızı bir kez daha okumanızı tavsiye ediyorum!

Ülkemizin uzun süredir ağır bir yük olarak sırtında taşıdığı kaçak göçmen krizi sosyo-ekonomik bir sorun ve aynı zamanda bir “Milli Güvenlik” sorunu haline gelmiştir. Farkında mısınız?

Bu krizin özgeçmişi ve ardından izleyicisi olan mevcut iktidar, duruma o kadar duyarsız ve kontrolü kaybetmiş vaziyette ki, ülkenin İçişleri Bakanı'nın evinde dahi Suriyeli sığınmacılar kayıtlı!

Bugün yaptığınız açıklamada; "bunu ilk kez açıklıyorum” diyerek, 729 bin Suriyeli'nin beyan ettiği adreste yaşamadığı bilgisini paylaştınız.

Sayın Bakan @AliYerlikaya sığınmacılarla ilgili toplumdan sakladığınız başka şeyler de var mı?

Bu nedenle mi konu hakkında verilen onlarca soru önergesini yanıtsız bırakıyorsunuz?

İçişleri Bakanı olarak sizin dahi sayısını bilmediğiniz ülkemizde ne kadar kaçak yabancının bulunduğuna dair kapalı nüfus sayımını ne zaman yapacaksınız?

Ayrıca bu sayımda “AB Göç ve İltica Paktı’nda” olduğu gibi biyometrik veri toplamalısınız! Böyle bir planınız olmadığını biliyoruz, bunu yapmalı ve bu verileri kamuoyu ile paylaşmalısınız!

Ülkemize düzensiz, kaçak şekilde giriş yapan kişilere "gel adres beyanında bulun, başvuru yap" diyorsunuz, bunlar yapılınca kaçakları, düzenli göçmen sayıyorsunuz, bizlerden de "sorun yok, düzenlilermiş" dememizi bekliyorsunuz.

Tüm bunlar olurken, bir de "baktık evde yoklardı" diyorsunuz. Bu açıklamalarınızdaki çaresizlik karşısında bir kez daha soruyorum, halktan göçmenler konusunda gizlenen başka şeyler de var mı Sayın @AliYerlikaya”