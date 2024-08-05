Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... 26 ilde 'Siberağ-4' operasyonu: 86 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Siberağ-4" operasyonlarında 86 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İHA
Yayınlanma: 05.08.2024 - 08:49
Abone Ol google-news

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "nitelikli dolandırıcılık", "banka veya kredi kartını kötüye kullanma", "yasa dışı bahis" ve "çevrim içi çocuk müstehcenliği" suçlarına yönelik düzenlenen Siberağ-4 operasyonlarında 86 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

Operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca 24 ilde gerçekleştirildi. Yakalanan şüphelilerin hesaplarında 91 milyon 400 bin TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilirken, operasyonlarda ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda bilgisayar, sahte ehliyet ve dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, "Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da 7 gün 24 saat suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadesini kullandı.


Ali Yerlikaya haberleri Operasyon haberleri

İlgili Haberler

Diyarbakır’da güzellik salonlarına fuhuş operasyonu: 7 tutuklama

Diyarbakır’da güzellik salonlarına fuhuş operasyonu: 7 tutuklama
Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonu: 6 gözaltı

Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonu: 6 gözaltı
Şanlıurfa'da 'atıcı evi' operasyonu: 4 gözaltı

Şanlıurfa'da 'atıcı evi' operasyonu: 4 gözaltı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler