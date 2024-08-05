Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... 26 ilde 'Siberağ-4' operasyonu: 86 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Siberağ-4" operasyonlarında 86 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "nitelikli dolandırıcılık", "banka veya kredi kartını kötüye kullanma", "yasa dışı bahis" ve "çevrim içi çocuk müstehcenliği" suçlarına yönelik düzenlenen Siberağ-4 operasyonlarında 86 şüphelinin yakalandığını kaydetti.
Operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca 24 ilde gerçekleştirildi. Yakalanan şüphelilerin hesaplarında 91 milyon 400 bin TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilirken, operasyonlarda ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda bilgisayar, sahte ehliyet ve dijital materyal ele geçirildi.
Operasyonları gerçekleştiren jandarma ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, "Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da 7 gün 24 saat suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadesini kullandı.
2??6?? ilde “Nitelikli Hırsızlık ve Dolandırıcılık, Banka veya Kredi Kartlarını Kötüye Kullanma, Yasa Dışı Bahis ve Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği” suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “SİBERAĞ-4” operasyonlarında 8??6?? şüpheli yakalandı??— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 5, 2024
Şüphelilerin hesaplarında 9??1??… pic.twitter.com/7x4t0YqZ9g
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