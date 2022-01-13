CHP'li Bakan'dan dikkat çeken soru: Varank, 12 milyonluk bağışı neden onaylamıyor?”

13 Ocak 2022 Perşembe, 09:48

İzmir’in ilk Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi’nin hizmete girmesi bekleniyor. Aliağa Belediyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi iş birliğinde, Aliağa Çaltılıdere Mahallesi’nde yapılan hastanenin 2021’in haziran ayında bitirilmesi, 2022’nin ilk yarısında ise hizmete açılması öngörülüyordu. Ancak inşaat çalışmaları hala devam ediyor.

Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ) hastaneye destek olmak istedi ve bu kapsamda Dokuz Eylül Üniversitesi ve Aliağa Belediyesi ile protokol imzaladı. Protokole göre, ALOSBİ hastane için 12 milyon TL bağışta bulunacaktı. Ancak aradan geçen zamana rağmen Sanayi Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından bağışa onay verilmedi.

CHP İzmir Milletvekili Avukat Murat Bakan konuyu Meclis gündemine taşıdı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan açıklama yapmasını istedi.

CHP’li Murat Bakan, “Sulak alana hastane kuruyor MHP’li belediye. Yanlış yer seçimiyle başlayan meslek hastanesi süreci hukuk tanımaz belediye başkanının öncülüğünde ilerliyor. Oysa bu yatırımı Sağlık Bakanlığı yapmalıydı. Bakanlığın yapması gereken bir yatırıma yerel yönetimin kaynakları aktarılıyor. O da hukuk yok sayılarak ilerliyor. Buna rağmen yine de öngörülen sürede tamamlanamıyor. Aliağa’ya bir meslek hastanesi şarttı evet, ancak biz Aliağa’nın bu hastaneye duyduğu ihtiyacı üzülerek sorguluyoruz. Neden buraya meslek hastanesi yapmak zorunda kalındı? Bu hastane bu bölgede yaşayan insanları neden bu kadar mutlu etti? Aliağa’da yaşayan ve çalışan insanların yakalandığı hastalıklara dikkat çekmeden, bu hastaneye doğan ihtiyacın sebeplerini vurgulamadan değerlendirme yapmak büyük eksik olur. Daha önce Sağlık Bakanı’na bu konuda detaylı bir önerge verdik, sorular sorduk ancak kendisi tenezzül edip cevap dahi vermedi” diye konuştu.

‘VARANK'IN VERECEK YANITI OLMALI'

Konuyla ilgili Varank’tan açıklama isteyen CHP’li Bakan sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Tüm bunlar bir yana, her şeye rağmen başlayan bir kamusal yatırım söz konusu ve bizim devlet anlayışımız bu kamusal yatırımın tamamlanması gerektiği yönünde. Neticede başta işçiler olmak üzere bu bölgenin ihtiyacını karşılayacak bu önemli hizmet desteklenmeli. Ancak, başta Aliağalılar olmak üzere kamuoyunun bilmesi gereken de bir konu var; bu hastaneye destek vermek isteyen ve bunun için 12 milyon TL’lik bağış yapmak üzere MHP’li Aliağa Belediyesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi ile protokol imzalayan ALOSBİ’nin Mustafa Varank tarafından neden engellendiğidir. Cumhur ittifakının da Varank’ın da verecek bir yanıtı olmalı diye düşünüyoruz. İzmir Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi için ALOSBİ tarafından yapılmak istenen 12 milyon TL’lik bağışa neden onay verilmiyor, açıklama bekliyoruz. İnşaattaki gecikmenin nedenlerinden biri de 12 milyon TL’lik bağışın onaylanmaması olarak görülüyor, buna dair de açıklama bekliyoruz.”