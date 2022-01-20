CHP’li Bakan'dan Saray'a 'Yatırım Programı' tepkisi: İzmir bunu unutmaz!

20 Ocak 2022 Perşembe, 10:31

2022 Yılı Yatırım Programı’nda İzmir için ayrılan yatırım bütçelerine tepki veren CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan şu değerlendirmeyi yaptı:

“Halkapınar-Otogar Metrosu projesi için 30 ayda tamamlanacak dediler, 8 yıldır yatırım programına alınıyor ama bir hep sembolik bütçelerle geçiştiriliyor.

Geçen sene de aynıydı bu sene de aynı; 3 bin TL gibi astronomik bir bütçe uygun görmüşler Otogar Metrosu için. Düşünün; asgari ücretin 4 bin 250 TL olduğu yerde, Halkapınar-Otogar Metrosu’na 3 bin TL uygun görülüyor.

Değil metro, 3 bin TL’ye raylı oyuncak tren alamazsınız.

İzmir’e her yıl aynı ‘astronomik’ bütçeler layık görülüyor. Hiçbir zaman verdiğinin karşılığını almadı, alamıyor bu kent. Biz bunu söyleyince de her seferinde aynı Cumhur İttifakı kakofonisi...

Bir kez daha söyleyelim; İzmir her zaman göbeğini kendi kesti. Büyükşehir belediyesi İzmir’i demir ağlarla ördü. Hiçbir kentte böyle bir raylı ulaşım ağı yok. Selçuk’tan Aliağa’ya uzanan İZBAN hattı, Bornova’dan Üçkuyular’a uzanan metro hattı, sahil şeridinde tramvay… Devam eden Narlıdere metrosu, Çiğli tramvayı... Buca metrosu için devasa bir kaynak buldu Büyükşehir ve ihalesini yaptı.

'İZMİR İNSANI UNUTMAZ'

Tek nefeste ne kadar çok şey söylüyoruz bakın. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin harcadığının yüzde 10’unu harcamadıkları İZBAN’ı sahiplenmeye çalışmaları şöyle dursun; AKP daha otogara metro götürecek…

2014 yılının tam da bugünlerinde Halkapınar-Otogar Metrosu’nun inşaatına 2014 yılı içinde başlanacağı duyurulmuştu. Hatta o dönem yatırım programında yer almış ve 60 milyon bütçe ayrılmıştı. Ne oldu? HİÇ.

Eski Ulaştırma Bakanı, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve hala İzmir Milletvekili olan Binali Yıldırım şimdilerde pek görünmese de o zamanlar otogar metrosu için iddialı açıklamalar yapardı. Ne oldu? HİÇ.

AKP İzmir milletvekilleri de ‘Büyükşehir’in Ankara’da bekleyen ‘makul’ projesi yok,’ ‘Ankara noter makamı değil’ gibi bazı değerlendirmeler yapmışlardı. İşte AKP’nin yönetim ve yatırım anlayışının özeti bu cümlelerde gizli. İzmir’e, İstanbul’a, yerelde CHP’li belediyelerin iktidar olduğu yerlere ayrılan ‘bu astronomik’ bütçelerle, sözüm ona ceza kesiyorlar. Kessinler! Şunu da unutmasınlar; İzmir insanı unutmaz. Bu kente yapılan hizmeti de unutmaz bu kente yapılan muameleyi de unutmaz!”