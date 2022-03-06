CHP'li Bakan'ın Karaburun Kaymakamı ile ilgili paylaşımına getirilen erişim engeli kaldırıldı

06 Mart 2022 Pazar, 12:08

İzmir 6. Sulh Ceza Hakimliği, Karaburun Kaymakamlığı’nın talebi üzerine, Karaburun Kaymakamı Serap Özmen Çetin’in, satın aldığı ‘tarım alanı’ vasfındaki arsanın yapılaşmaya açılmasını sağladığı iddiasını içeren haberlere erişim engeli getirmişti. 154 haber ve içerik hakkında verilen erişim kararı arasında, İzmir Valiliği’nin iddialara ilişkin açıklaması bile yer almıştı. Erişim engeli kararı, kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

Erişim engeli getirilen sayfalardan birinin sahibi olan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, aynı sulh ceza hakimliğine itirazda bulundu ve itiraz ele alındı. Hakimlik, paylaşımı "milletvekili sıfatı ile yapılan faaliyet ve yasama faaliyeti" kapsamında değerlendirdi. Kaymakam Çetin ile ilgili paylaşımın yer aldığı www.muratbakan.com.tr adresindeki erişim engeli kaldırıldı.

"İDDİALARI GÜNDEMDE TUTACAĞIZ"

Murat Bakan, bugün yaptığı yazılı açıklamada, sulh ceza hakimliğinin son kararını şöyle değerlendirdi:

“Halkın haber alma hakkı ve basın özgürlüğü engellenemez; gücünü Anayasa’dan, gazetecilerden, meslek etiğinden ve halktan alır. Milletvekilinin denetim yetkisi ve yasama faaliyetleri engellenemez; gücünü Anayasa’dan, Meclis İçtüzüğü’nden, vicdanından ve halktan alır. Doğrular bükülemez, gerçekler saklanamaz. İddiaları, gerçek ortaya çıkana dek gündemde tutacağız. Karaburun Kaymakamı bunu unutmasın. İzmir Valiliği tarafından ‘konunun tüm tarafları ve yönleriyle aydınlatılması ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi’ amacıyla bir muhakkik görevlendirilerek başlatılan inceleme ve araştırmanın akıbetini de merak ediyoruz. Üzerinden iki ayı aşkın süre geçti. Bu konuda da kamuoyunun bilgilendirilmesini bekliyoruz.”

MECLİS GÜNDEMİNE DE TAŞIMIŞTI

Daha önce de konuyu TBMM gündemine taşıyıp İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Murat Bakan, “Karaburun Kaymakamı Serap Özmen Çetin hakkındaki bu iddialarla yönelik açıklamanız nedir? Kaymakam Serap Özmen Çetin hakkında, görevi kötüye kullanmak suretiyle haksız menfaat sağlanması iddialarına yönelik adli ve idari soruşturma başlatılmış mıdır/başlatılacak mıdır” sorularını yöneltmişti.