CHP'li Murat Bakan'dan 'erişim engeli' tepkisi: 'Bu, milletvekiline sansürdür!'

27 Şubat 2022 Pazar, 12:11

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Karaburun Kaymakamı Serap Özmen Çetin ile ilgili geçen aralık ayında gündeme gelen iddiaları anımsattı.



Murat Bakan, Çetin’in, göreve başladıktan sonra Mordoğan Çatalkaya mevkiinde satın aldığı, Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde (ÖÇK) kalan bin 347 metrekarelik araziyi ‘zeytin salamura tesisi’ kuracağını beyan ederek yapılaşmaya açtırdığı, değerlendikten sonra da sattığı iddialarıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdiğini aktardı.

“Karaburun Kaymakamı Serap Özmen Çetin hakkındaki bu iddialarla yönelik açıklamanız nedir? Kaymakam Serap Özmen Çetin hakkında, görevi kötüye kullanmak suretiyle haksız menfaat sağlanması iddialarına yönelik adli ve idari soruşturma başlatılmış mıdır/başlatılacak mıdır?” sorularına yanıt beklerken İzmir 6. Sulh Ceza Hakimliği'den bir karar çıktığını belirten Murat Bakan, kendisine ait internet sitesi de dahil olmak üzere çoğunluğu haber sitesi olmak üzere 154 internet sayfasına erişim engeli getirildiğini kaydetti.

“İTİRAZ EDECEĞİZ”

CHP'li Bakan, İzmir 6. Sulh Ceza Hakimliği’nce verilen karara itiraz edeceklerini açıklarken şunları söyledi:

“Yarın bu erişim engeli kararına itiraz edeceğiz. Bu kararı veren hakimi de HSK’ya şikâyet edeceğiz. Bu karar basın özgürlüğünün, halkın haber alma hakkının ve ifade özgürlüğünün ihlalidir. Aynı zamanda seçilmiş milletvekilinin kürsü dokunulmazlığına müdahaledir, yasama faaliyetlerinin ve denetim yetkisinin yargı yoluyla engellenmesidir. Bu, milletvekiline sansürdür. Kaymakam Hanım hakkındaki iddialara İçişleri Bakanı yanıt veremiyor. İddialara dair bir açıklama yapılmaz, idari soruşturma açılmaz, konuyla ilgili bütün haberlere erişim engeli getirtirseniz bunu bir cevap olarak kabul etmemiz gerektiğini anlarız. İddialar sandığımızdan da ileri, eksiği yok fazlası var diye düşünürüz. Halkın haber alma hakkını ihlal edemez, gücünü milletten ve Anayasa’dan alan seçilmiş milletvekilini yargı yoluyla baskılayamaz, hakikati eğip bükemezsiniz. İddialarla ilgili gerçekler ortaya çıkana kadar bu konuyu gündemde tutmaya, millete olan sorumluluğumuz gereği milletvekili olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz”