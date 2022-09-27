CHP’li Bakırlıoğlu: Elektrik ve doğal gaz desteği herkese verilmeli

27 Eylül 2022 Salı, 12:55

İşverenlerin çalışanlarına elektrik, doğal gaz ve ısınma giderlerini karşılamak için ödeyecekleri bin lirayı aşmayan tutarlardan gelir vergisinden düşüreleceği açıklamaların değerlendiren CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu memur, kamu işçileri ve emeklilerin neden kapsam dışında bırakıldığını sordu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin “İşverenlerimiz tarafından 2023 yılı Nisan ayı sonuna kadar çalışanlarına elektrik, doğal gaz ve ısınma giderlerini karşılamak için ödeyecekleri bin lirayı aşmayan tutarlardan gelir vergisi almayacağız” açıklamasını ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın ihtiyaç sahiplerine yönelik yaptığı Doğal Gaz Tüketim Desteği’nin hatırlatan CHP’li Bakırlıoğlu, atılan adımları “olumlu” olduğunu söyledi ve “Anlaşıldığı üzere kamu çalışanları ve emekliler bu destekten mahrum kalacak” diye konuştu.

"EN BÜYÜK İŞVEREN DEVLET"

En büyük işverenin devlet olduğunu hatırlatan Bakırlıoğlu, “3 milyonu memur olmak üzere sözleşmeli personel, işçi olmak üzere halen kamuda 5 milyona yakın insan çalışıyor. 12,5 milyon emekli, dul ve yetim maaşı alan vatandaşımız var. Maalesef memurlar, kamu işçileri ve emeklilere doğal gaz ve elektrik desteği ile ilgili bir açıklama gelmedi. Daha önce bu ülkede memurlara, kamu işçilerine yakacak yardımı olarak verilen para her ay maaşlarına ekleniyordu. 1983 yılında çıkarılan Yakacak Yardımı Yönetmeliğine göre memurlar yakacak yardımı her ay maaş bordrolarında yer alıyordu. Sadece işverenin vergisinden düşürülmek üzere çalışanlara elektrik ve ısınma amaçlı yakacak yardımı ne kadar adil bir yaklaşım sorgulamak gerekir. Kontrolü nasıl sağlanacak o da belli değil” ifadelerini kullandı.

“HERKESE ELEKTRIK VE DOĞAL GAZ YARDIMI YAPILMALI”

“Türkiye’de coğrafi olarak kışları çok farklı geçiyor. Yani ısıl haritamızda farklılıklar var” diye CHP’li Bakırlıoğlu, “2020 yılında Türkiye’de konutlarda hane başı ortalama doğal gaz tüketimi 964 metreküp, 2021 yılında ise 943 metreküp olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılında konutlarda en fazla doğal gaz tüketen illerin başında Hakkari gelmektedir. Hakkari’de hane başı ortalama tüketim 1.369 metreküp, en az tüketen doğal gaz illerden Antalya’da hane başı ortalama tüketim 506 metreküp’tür. Bu nedenle bölgelere göre konutlarda ısınma amaçlı doğal gaz ve kömür tüketimine göre farklı desteklemeler yapılmalı ve desteleme mamurları, işçileri emekli dul ve yetimleri de kapsayacak şekilde genişletilmelidir” çağrısında bulundu.

Yardımın işverenler üzerinden değil devlet tarafından doğrudan yapılması daha yararlı olacağına dikkat çeken Vehbi Bakırlıoğlu, Avrupa Birliği ülkelerindeki yardımları sıraladı:

- "Avrupa ülkelerindeki elektrik doğal gaz ve diğer enerji giderleri konusundaki sosyal yardımlara değinen CHP Manisa Milletvekili Avrupa ülkelerini zor durumda kalan düşük gelirli vatandaşları da desteklemeye yönelttiğini görüyoruz diyerek diğer ülkelerden örnekler verdi.

- Almanya’da artan enerji fiyatlarının vatandaşlara yansımasını azaltmak için vergi mükellefi her çalışana bir defaya mahsus 300 Avro ödeme yaptı. Geçici bir süre için akaryakıt vergilerini düşürdü. Toplu taşımanın teşvik edilmesi için haziran-eylül döneminde aylık 9 Euro’luk tren, otobüs ve metroda geçerli sınırsız toplu taşıma bileti sunuldu.

- Fransa’da doğal gaz fiyatları Ekim 2021 seviyesinde kalacak biçimde donduruldu.Yoksul hanelere 100 sterlinlik enerji ödemesi yapıldı. Elektrik fiyat artışı yıl sonuna kadar yüzde 4’le sınırlandırıldı. Enerji tüketiminin yüzde 10 düşürülmesi amacıyla program hazırlandı.Yoksullara akaryakıt yardımı verildi.

- İngiltere’de, düşük gelirli haneler için otomatik ödemeli 400 sterlinlik enerji indirimi uygulandı. Kamu yardımı alan yoksullara 650 sterlinlik ödeme yapıldı. Emeklilere 300 sterlinlik ek katkı sağlandı.

- İtalya’da akaryakıt vergileri bir miktar indirildi. Düşük gelirlilerin enerji faturalarına destek sağlandı, Yoksullara 200 Euro’luk ödeme yapıldı.

- İspanya’da doğal gazda KDV’nin ekim ayından itibaren yüzde 21’den yüzde 5’e düşürülmesine karar verildi.

- Belçika’da yoksullara yönelik sosyal enerji tarifelerinin süresi uzatıldı. Evini kalorifer yakıtı ile ısıtanlara 225 Avro’luk çek gönderildi. Elektrik faturalarına katkı için abonelere 300 Avro’luk çek verildi. Benzin ve motorin üzerindeki özel tüketim vergilerinin azaltıldı. Elektrik ve doğal gazda yüzde 6’lık indirimli KDV ile kalorifer yakıtı desteği 2023 yılı mart ayı sonuna kadar uzatıldı."