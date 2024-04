CHP’li Bakırlıoğlu: Emekli kuyrukta; Diyanet İşleri Başkanı makam aracı derdinde

Yayınlanma: 26.04.2024 - 12:11

Güncelleme: 26.04.2024 - 12:11

CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, ocak ayında dana ve kuzu eti fiyatlarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 100’den fazla artış gösterdiğini, artan enflasyon, hayat pahalılığı ile birlikte etin kilosu 600 lirayı aşarken, 1 kg kıymanın bir yılda tam 2 katı zamlandığını belirtti.

Meclis’e araştırma önergesi veren Bakırlıoğlu, “Bu nedenle yurttaşlarımız zincir marketlere göre daha ucuza et alabilmek için Et ve Süt Kurumu satış mağazaları önünde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başlayan uzun kuyruklara girmeye başlamışlardır. Bir kilo eti ya da kıymayı, daha ucuza alabilmek için işinden izin alıp gelen, sabah mesaisini bitirip ikinci işine gitmeden tek molasını et kuyruğunda geçiren çalışanlar, emekli olup taburesini alıp gelip sıraya girenler bulunmaktadır. Emekli zifiri karanlıkta kuyruk çilesi çekerken; Diyanet İşleri Başkanı altıncı makam aracı derdinde” dedi.

“HAYVANLAR KESİME GİDİYOR”

Bakırlıoğlu, iktidarın, yıllardır gıda enflasyonunu çiğ süt fiyatını baskılayarak düşürmeye çalıştığını, en son Ocak 2024’te fiyatına zam yapılan çiğ süte, iki ay içinde yeniden zam geldiğini vurguladı. Ulusal Süt Konseyi (USK) tarafından 1 Mayıs 2024 tarihiden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 8 zam yapılacağının duyurulduğunu, çiğ sütün litre fiyatının net 14.65 lira olarak belirlendiğini anlatan Bakırlıoğlu, “Tüm bu artışlara rağmen yüksek yem fiyatları nedeniyle zarar eden üreticilerimiz sağmal hayvanlarını kesime göndermek zorunda kalmakta ve dişi hayvanların kesime gitmesi sonucu ülkemizdeki hayvan popülasyonu her geçen yıl giderek azalmaktadır” değerlendirmesini yaptı.

“CANLI HAYVAN İTHALATI ARTIYOR”

Bakırlıoğlu, geçen yıl hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvan varlığında büyük düşüş görüldüğünü, büyükbaş hayvan varlığının son 6 yılın en düşük seviyesine inerken, küçükbaş hayvan varlığının ise son 4 yılın en düşük seviyesinde olduğunu kaydetti. Bakırlıoğlu, “2022 yılında Türkiye’nin büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı toplam 73 milyon 472 bin 214 bin baş iken, 2023 yılında 69 milyon 106 bin 753 başa gerilemiştir ” dedi. İktidarın yıllardır üreticiyi “Artık canlı hayvan ithal etmeyeceğiz” diyerek oyaladığını, gerçekte ise canlı hayvan ithalatını artırdığını belirten Bakırlıoğlu, “2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 561 artışla, 1 milyar 195 milyon 977 bin dolarlık canlı hayvan ithalatı gerçekleştirilmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü 2024 yılında ise, üç dönem halinde toplam 600 bin baş besilik sığır ithalatı yapılacağını açıklamıştır” ifadelerini kullandı.

Bakırlıoğlu, hayvan varlığının azalması, hayvancılık sektörünün yaşadığı sorunlar ile kırmızı et fiyatında yaşanan fahiş yükselişlerin nedenlerinin saptanması ve bu konularda alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılması için önerge verdi.