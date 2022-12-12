CHP’li Bakırlıoğlu: EYT, kadro yasaları beklesin, öncelik rant yasalarının!

12 Aralık 2022 Pazartesi, 14:41

CHP Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Manisa Milletvekili, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, AKP iktiranın Meclis sunduğu yasa tekliflerini sert dille eleştirdi.

“VERİLEN TEKLİFTE ZEYTİNLİKLERİN MADEN FAALİYETLERİNE AÇILMASI VAR”

“AKP yine bildiğiniz gibi” diyen Bakırlıoğlu, “EYT’liler emeklilik yasasını bekliyor, sözleşmeliler, geçici işçiler kadro yasasını bekliyor, fakat AKP rant yasalarını Meclise getiriyor. Seçimi kaybedeceklerini anladıkları için, seçime kadar yandaşlara, beşli çetelere daha neler veririz, nereden rant sağlarız, nasıl para toplarız anlayışı içindeler. AKP milletvekillerinin imzaladığı ve gece yarısı Meclise sunduğu torba kanun teklifi zeytinlik alanların madencilik faaliyetlerine açılması ve özelleştirilen limanların sözleşme sürelerinin ihalesiz olarak 49 yıla uzatılması var” ifadelerini kullandı.

Bu iki önemli kararın yargından döndüğünü aktaran CHP’li vekil, “Aslında hem zeytinlik alanların madencilik faaliyetlerine açılması, ham de özelleştirilen limanların sözleşme sürelerinin ihalesiz uzatılması konusu daha önce yüksek yargıdan dönmüştü. Danıştay maden yönetmeliğine eklenen maden sahalarına denk gelen zeytinlik alanların madencilik faaliyetinin yapılabilmesi için zeytin ağaçlarının taşınması veya kesilmesi, madencilik faaliyeti tamamlandıktan sonra alanın rehabilite edilmesini öngören düzenlemenin yürütmesini durdurmuştu” diye konuştu.

“ZEYTİNİN KAMU YARARI DAHA FAZLADIR”

1939 tarihli 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun un 20. maddesi uyarınca, zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamayacağı ve işletilemeyeceği hüküm altına alındığını hatırlatan Bakırlıoğlu, “Ve bu konu daha önce 9 defa meclis gündemine geldi. Ya yargıdan döndü ya da ve Meclis’te kabul edilmedi. Onuncu defa konuyu Meclis gündemine getirmek açık ifadeyle art niyettir. Zeytinlikleri ranta kurban etmektir” dedi.

“İŞ İŞTEN GEÇMİŞ OLACAK”

Özelleştirilen limanların sözleşme sürelerinin 49 yıla çıkarılmasına ilişkin Mecliste AKP ve MHP oylarıyla kabul edilen kanun maddesinin Anayasa Mahkemesi tarafından “oy birliği” ile iptal edildiğini de hatırlatan Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “CHP TBMM Grubu’nun açtığı davayı haklı bulan Anayasa Mahkemesi’nin gerekçesi çok açıktı; ‘Anayasa’ya aykırı!’ Burada amaç belli. Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararlarının geriye yürümez ilkesi. Kanun Meclis’te kabul edilecek, Anayasa Mahkemesi’ne dava açılıp karar verilene kadar zeytinlik alanlar madencilik şirketlerine verilecek. Limanların sözleşme süreleri uzatılacak. Anayasa Mahkemesi kanunu iptal etmiş bile olsa iş işten geçmiş olacak” diye konuştu.

“BİLE BİLE PEŞKEŞ ÇEKECEKLER”

“Anayasa’ya aykırı olduğunu bile bile limanları peşkeş çekecekler” diye devam eden Bakırlıoğlu, “CHP olarak Meclise 9 defa getirilen zaytinliklerin yağmalanma yasa tekliflerine nasıl karşı durduysak, onuncu defada aynı kararlılıklar karşı duracağız. Özelleştirilen limanların sözleşme sürelerinin Anayasaya aykırı şekilde uzatılmasında nasıl karşı çıktıysak yine aynı kararlılıkla karşısında duracağız” ifadelerini kullandılar.