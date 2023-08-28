CHP’li Bakırlıoğlu: Kuru üzüm üreticisi 60 lira fiyat bekliyor

Yayınlanma: 28.08.2023 - 12:44

Güncelleme: 28.08.2023 - 12:44

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu Salihli ilçesinde Taytan ve Dombaylı köylerinde kuru üzüm üreticilerini ziyaret ederek sorunları dinledi. CHP’li Bakırlıoğlu’na Salihli ilçe Başkanı Hasan Hüseyin Namver ve Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç eşlik etti.

Çekirdeksiz kuru üzüm üreticileri yaşadıkları sıkıntıları Bakırlıoğlu ile paylaşarak üzüm fiyatının en az 60 lira olması gerektiğini dile getirdi.

YALVAÇ: YÜZDE 70 ZARARIM VAR

Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesinin düştüğünü aktararak, “Ortalama verim dekar başına 500 kilo. Normal şartlarda biz bu bağdan 600-650 kilodan aşağı almıyorduk. Bu sene az olduğu için 150-200 kilo üzüm alıyoruz anca. Geçtiğimiz sene ile aynı ameliyle aynı yerden bağ kestim şu anda yüzde 70 zararım var. Biz ovada hem çiftçi hem de Ziraat Odası Başkanı olarak geziyoruz. Çiftçi bunu sürdürmekte bu sene çok zorluk çekecek. Artık çiftçi ne yapacağını bilemiyor. Bizler bu sene 19-20 lira ortalama mazotu şimdi 40 liraya dayandı. Yılbaşında 50 lira olur mu? Olur. Çiftçi bu tarlayı ne sürmeye gelir, ne çapalamaya gelir. Amele fiyatları ile birlikte bağcıların masrafları çok yükseldi. Çiftçilik çok lüks oldu. Çiftçinin kullandığı mazot miktarı belli. Hükümetin mazotta ÖTV ve KDV'yi kaldırılması gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

ÜRETİCİ: TRAKTÖRÜ SATMA POZİSYONUNA GELDİM

CHP’li Bakırlıoğlu’na yaşadıkları sıkıntılar anlatan üreticiler de “İlaç parasını kurtarırsak ona şükür. 9 dönümde 20 bin TL'lik ilaç attım. Üzüm 50 lira olursa belki zararı kurtarır. İnanın şu anda traktörümü neredeyse satma pozisyonuna geldim. Üzümdeki hastalık bizi mahvetti. Ben geçtiğimiz sene bir ilaçlama tankını bin 500 liraya doldururken bu sene 4 bin liraya doldurdum. Hesabını yapın bir deposu 4 bin lira. Bu işin mazotu var, işçisi var, işçiler zaten yoruldu. Girdiler gerçekten çok fırladı. Bu sene bilmiyorum ama 60 liradan aşağı bu üzüm olursa bizi batırır. Eğer ki 30 lira, 35 lira, 50 lira açıklanırsa zaten bittik. En az 60 lira olması lazım. Ben 25 dekar yerden 2,5 ton üzüm kestim. Ortalaması 100 kilo. Ben bunu ne yaparım mazota mı veririm işçiye mi veririm ilaççıya mı veririm. Bankadan kredi çekmiştim oraya mı veririm. Yarın bir gün banka diyecek ki getir bakalım şu traktörü geriye. Biz bu durumlara düştük bir destek bekliyoruz. Bu sene afet bölgesi gibi bir şey oldu. Devletin amacı bizi bitirmek mi? Ne yapalım ne işler yapalım? Üzüm 60 liraya olursa belki kafa kafaya anca çıkabiliriz. Gerçekten durumumuz içler acısı” diye konuştu.

BAKIRLIOĞLU: ÇÖZÜM SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM POLİTİKALARI

CHP’li Bakırlıoğlu da Türkiye’nin üzüm üretiminde dünyadaki yerini kaybetme noktasına geldiğini aktararak, “TMO çiftçinin beklentisini karşılamak zorunda. Gelen bilgilere göre TMO'nun açıklayacağı rakamlar hemen hemen maliyetine rakamlar. Öyle açıklayacaklarsa hiç açıklamasınlar. Ziraat odalarının 500 kilo ortalama verimle 40 lira maliyet açıklamışlar maliyet hesabına göre. TMO piyasayı regüle eden değil, piyasayı düşüren bir kurum haline geldi maalesef. Geçen yıl 27 lira fiyat açıklamıştı. Çiftçiden 1,5 dolara aldığı üzümü tüccara 1 dolardan sattı. TMO’nun bu anlayışla piyasayı regüle etme, çiftçiyi koruma şansı kalmıyor. Geçen yıl fiyatlar üreticiyi memnun etmediği için Manisa’nın birçok ilçesinde bağlar köklenmişti. Çiftçinin sesine kulak tıkayan iktidar, zaten bunlar verimsiz bağlar diyerek konuyu önemsemediler. Fakat bu yıl verimli bağlarda köklenmek zorunda kalacak. Bu yıl ülke genelinde çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesinin 200 bin ton dolayında olacağını belirtiyorlar. Manisa’lı çiftçiler kuru üzüm üreticileri iktidardan 60 lira fiyat bekliyor. Eğer 60 liranın altında bir fiyat açıklayacaksa hiç açıklamasın daha iyi” dedi.