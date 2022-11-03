CHP'li Bakırlıoğlu: Soma’dan ders alınmadı, Bartın faciası yaşandı!

03 Kasım 2022 Perşembe, 13:20

Türkiye Taş Kömürü Kurumuna (TTK) ait Amasra ocağında 14 Ekim 2022 tarihinde meydana gelen grizu patlamasında 41 madenci hayatını kaybetmişti. Naden kazasının tüm yönleriyle araştırılarak benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu kuruldu. Soma kazası döneminde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı olan Taner Yıldız komisyon başkanı oldu.

Toplantıda Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK), Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TKİ), Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü sunum yaptı. Kazanın meydana geldiği kömür ocağının bağlı olduğu TTK yetkililerinin milletvekillerinin soruları karşısında zorlandığı görüldü. Milletvekillerince sorulan tüm sorulara cevap verilmesi için TTK’nın yeniden toplantıya çağrılmasına karar verildi.

“SOMA DERS ALINMADI”

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu araştırma komisyonu toplantısında Soma ile Bartın kazalarının öncesi ve sonrasında yaşanan benzerlikleri anlattı. Bakırlıoğlu, “301 madencinin hayatına mal olan Soma faciasından sonra kurulan araştırma komisyonu raporunda yazılan öneriler hayata geçirilseydi, bugün Bartın’da 41 madencinin hayatta kalacaktı” diye konuştu.

“Bugün 41 kardeşimizin acısını yaşıyorsak bunun sebebi Soma maden faciasıyla yeteri kadar yüzleşilmediğinden kaynaklanmaktadır” diyen CHP’li Bakırlıoğlu, “Soma'da 301 madencimizin katledilmesine varan süreç ile Bartın'da yaşananlar arasında çok kuvvetli bir bağı olduğunu görmekteyiz. Soma'da yaşanan iş cinayetine benzer bir iş cinayeti Bartın'da da yaşandı” ifadelerini kullandı.

“AKP’Lİ BAKANLAR HANGİ OCAK GÜVENLİ DESE ORASI MADENCİLERE MEZAR OLUYOR”

Soma'daki faciadan bir süre önce o günkü Bakan bugünkü Komisyonun Başkanı Taner Yıldız’ın Eynez Ocağı'nı ‘en güvenli ocak” olarak nitelendirdiğini hatırlatan Bakırlıoğlu, “Benzer durum Bartın 'da da söz konusu. Şimdiki Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı da faciadan kısa bir süre önce ocağa gidiyor, alınan tedbirleri övüyor. AKP’li bakanlar hangi ocak güvenli dese orası madencilere mezar oluyor” şeklinde konuştu.

Soma faciası ile Bartın faciası arasındaki benzerliğe dikkat çekmeye devam eden CHP’li vekil, “Soma maden faciasından önce ocağa inen işçilerin hemen hemen hepsi o ocakta bir kaza olacağını biliyorlardı. O insanlar bile bile ölüme gittiler. Bartın faciasından sonra basına düşen, ailelerle yapılan röportajlara baktığımız zaman da Soma'daki ne benzer hikâyeleri ne yazık ki görmekteyiz. Bilirkişi raporunda ‘Havalandırma yeterli olsa olay meydana gelmezdi, metan drenajı uygulaması hayata geçirilseydi bu facia meydana gelmezdi” diyor. İşte Soma komisyonu raporu burada, aynı benzer ifadeler var, özetle: 301 kişiye mezar olan bu facia, bu kaza önlenebilirdi” dedi.

“AMASRA OCAĞINDA DA AYNI RAPORLAR VAR”

Aynı benzerliğin Bartın’da da olduğunu anlatarak devam eden Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “Soma'da bakarsanız çok ciddi bir üretim zorlaması vardı, ‘hadi hadi düzeni’ vardı orada. Bartın'a da bakıyorsunuz, metan oranı eşik değerlerin üzerinde, çalışmanın durdurulması lazım fakat durdurulmuyor. Yani burada da ciddi bir üretim zorlaması olduğunu görüyorsunuz. 301 madencinin öldüğü Soma'da çalışmayla alakalı herhangi bir sıkıntının olmadığını söyleyen raporlar var. Amasra ocağında da aynı raporlar var. Soma faciasını yakında takip eden Grup Başkan Vekilimiz Sayın Özgür Özel'in bir sözü vardı; ‘Bugün için Türkiye'de madene inenler 301 madenciden daha güvende değiller.’ Yarın yeraltına inecek olan madencilerimiz Soma’da, Bartın’da ölen madencilerden daha güvende değiller” ifadelerini kullandı.

“METAN DRENAJI ZORUNLU HALE GELSEYDİ BARTIN KAZASI YAŞANMAZDI”

Soma Maden Kazası Araştırma Komisyonu raporunda alınması gereken önlemlerin tek tek yazıldığının altını çizen Bakırlıoğlu, “O önlemlerden bir tanesi şunu söylüyor: ‘Metan drenajı ya sal zorunluluk hâline getirilmelidir.’ Bugün bakıyoruz, Amasra kazası bilirkişi raporunda ‘Metan drenajı uygulaması hayata geçirilmiş olsaydı bu kaza meydana gelmeyebilirdi’ yazıyor. Soma raporunda ayrıca ‘Maden bakanlığının kurulması, maden çalışanlarıyla ilgili ayrı bir iş güvenliği kanunu yapılması gerektiği’ yazıyor. Tüm bunlar yapılmadığı için ne yazık ki bu faciayı yaşadık” dedi.

Konuşmasında yargılama sürecine değinen Bakırlıoğlu; “Biz Soma'daki yargılamayı da gördük. İnşallah, Bartın faciasından sonra yapılacak olan yargılamanın sonu, Soma faciasından sonra yapılan yargılamanın sonuna benzemez. Eğer benzerse daha çok Soma’lar, daha çok Bartınlar görürüz” ifadeleriyle sözlerini noktaladı.