Cumhuriyet'in ortaya çıkardığı orman arazisi yolsuzluğu Meclis gündemine taşındı, CHP'li vekil Bayraktutan Bakan Kirişci'ye sordu: "Kimlere satıldı?"

27 Nisan 2022 Çarşamba, 10:07

Bolu'nun Gerece ilçesinde AKP’li Gerede Belediyesi'nin özel orman alanı olarak Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan kiraladığı arazide lüks villalar yapılmasını kamuoyu Cumhuriyet'ten öğrendi.



Cumhuriyet yazarı Tuncay Mollaveisoğlu, Bolu halkının piknik yapabilmesi için kiralanan kamu arazide 11 adet lüks villa yapıldığını, kamu yararı için ücretsiz olarak kiralanan orman alanının amacı dışında kullanıldığını ve orman bütünlüğünün bozulduğunu yazdı.



Mollaveisoğlu, yazı dizinde ihbar üzerine Orman Genel Müdürlüğü müfettişlerinin yaşananları incelediğini ve bir rapor oluşturduğunu kaydederek, "Orman Genel Müdürlüğü, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü’ne ardı sıra verilen çok sayıda raporu ileterek işlem yapması emrini veriyor. Ancak emirler sümen altı ediliyor. Skandal, villa sahiplerinden birinin “tapu isteği” üzerine ortaya çıkıyor. Pişkinliğin boyutu bununla sınırlı değil. Gerede Belediyesi ve villa sakinleri, Orman Genel Müdürlüğü’nden, kiralanan alanın artık orman değil yerleşim yeri haline geldiğini ve bu alanı orman dışına çıkarmasını istiyor." ifadelerine yer verdi.

'İNCELEME BAŞLATILMALI'

Konuya ilişkin şu ana kadar belediyeden ve Bakanlık'ndan bir açıklama yapılmazken, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, yolsuzlukları Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye sordu.

CHP'li Bayraktutan, TBMM Başkanlığı'na sunduğu yazılı soru ödnergesinde, "OGM Teftiş Kurulu başmüfettişlerinin suç duyurusu ve yargı sürecinin başlatılması emirlerine rağmen; Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, orman alanını 2B olarak tarif edilen, “orman vasfını kaybetmiş arazi” sıfatına getirmek için Orman Genel Müdürlüğü, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Gerede Orman İşletme Müdürlüğü ve aynı zamanda AKP Gerede İlçe Başkanı olan kurumun sözleşmeli avukatı İsmail Çetin’in zincirleme şekilde görevlerini kötüye kullandıkları iddialarının aydınlatılması, ilgili raporlarda belirtilen suçları işleyen sorumlular hakkında gerekli işlemlerin başlatılması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

CHP'li Bayraktutan Bakan Kirişçi'ye şu soruları yöneltti:

- Gerede Belediyesi tarafından Orman Bakanlığı’ndan kamu yararı için ücretsiz olarak kiralanan orman alanı üzerine hangi tarihlerde, kaç adet villa yapılmıştır? Bu villalar kimlere, ne kadar bedelle satılmıştır?

- Orman Genel Müdürlüğü müfettişlerinin kamu yararı için ücretsiz olarak kiralanan orman alanının amacı dışında kullanıldığı, orman bütünlüğünün bozulduğu ve belediyeye verilen iznin derhal iptal edilmesi gerekliliğini belirten raporunun gereği hangi gerekçe ile yapılmamıştır? Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu başmüfettişlerinin ilgili konuda yaptığı suç duyuruları hangi gerekçe ile işleme alınmamıştır?

- İlgili raporlarda belirtilen suçları işleyen, hukuk dışı işlem gerçekleştiren sorumlular kimlerdir? 15 Nisan 2022 tarih ve 31810 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7394 sayılı Kanunda değişiklik yapılmadan önceki süreçte suç işleyen kamu görevlileri hakkında her hangi bir soruşturma başlatılmış mıdır?

- Bu iddiaların aydınlatılması hususunda Bakanlığınız nezdinde yürütülen çalışmaları ve oluşturulan raporları kamuoyuyla paylaşır mısınız?