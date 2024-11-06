CHP’li Bankoğlu ‘gençlerin hakkını gasp etmeyi bırakın’ diyerek duyurdu: KYK ve Ziraat Bankası hakkında skandal iddia!

Yayınlanma: 06.11.2024 - 18:57

Güncelleme: 06.11.2024 - 18:57

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, KYK'nın öğrencilere verdiği geri ödemeli burslar karşılığında Ziraat Bankası ile yaptığı promosyon anlaşmaları gereği bankanın kuruma lüks araç tahsisi yaptığı ve bu lüks araçları bürokratların yanı sıra eşleri, çocukları, sekreterleri gibi 3'üncü şahısların kullandığına dair ihbarlar aldıklarını ifade etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Bankoğlu şunları dile getirdi:

"KYK'nin öğrencilere verdiği geri ödemeli burslar karşılığında Ziraat Bankası ile yapılan promosyon anlaşmaları gereği bankanın kuruma lüks araç tahsisi yaptığı ve bu lüks araçları bürokratların yanı sıra eşleri, çocukları hatta sekreterleri gibi 3. şahısların kullandığına dair ihbarlar geliyor!

Promosyon bedelleri öğrencilerin burslarına niye eklenmiyor?!

SORU ÖNERGEME CEVAP VERMEDİLER, BEN DE YÜZLERİNE SORDUM. YİNE CEVAP VEREMEDİLER! PANİKLEDİLER, TER BASTI HEPSİNE!

Buradan tekrar soruyorum:

Öğrencilerin kredi/bursları üzerinden kârlılığını ve nakit akışını artıran Ziraat Bankası, elde ettiği kârın bir miktarını “promosyon” adı altında -tüm kurumlarda olduğu gibi- Bakanlığınıza da yapılan anlaşmalar gereği ödüyor. Promosyon karşılığı Ziraat Bankası’nın KYK’ye bedelsiz araçlar verdiği, bu araçların yetkili bürokratlar harici 3. şahıslara tahsis edildiği yönünde ihbarlar var.

Toplam kaç öğrenciye öğrenim, katkı kredisi ve burs verilmektedir? Ziraat Bankası üzerinden yıllık toplam kaç TL harç ve öğrenim kredisi işlemi yapılmaktadır? Ziraat Bankası ile yapılan promosyon anlaşmalarının şartları nelerdir? Bu promosyon anlaşmaları karşılığında banka tarafından bakanlığınıza bedelsiz araç tahsisi yapılmış mıdır? Banka tarafından tahsis edilen araç sayısı nedir? Bu araçların kaçı hangi marka ve modeldedir? Bu araçları kimler ne amaçla kullanmaktadır? Bu araçların bürokratlarınızın eşleri, çocukları hatta sekreterleri gibi 3.şahıslara tahsis edildiği bilgisi doğru mudur? Doğru ise bu uygulamanın gerekçesi nedir? Bu promosyon bedelinin öğrencilerin aldığı burs bedellerine yansıtılmamasının nedeni nedir?”