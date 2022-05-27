CHP'li Başarır akaryakıt zammına tepki gösterdi: 'Yaparsa AKP yapar!'

27 Mayıs 2022 Cuma, 13:58

Döviz kurlarındaki artış nedeniyle akaryakıt fiyatlarında zam yağmuru devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litrede benzine 70 kuruş, motorine 97 kuruş zam gelecek.

Dün gece litrede benzine 1 lira 45 kuruş, motorine 1 lira 38 kuruş zam gelmişti. Otogaz fiyatına da 36 kuruş zam gelmişti. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında zamlara tepki gösterdi. Başarır paylaşımında, "İğneden ipliğe yeni bir zam furyası daha geliyor! 'Yaparsa AKP yapar!'" ifadelerine yer verdi.

Başarır'ın tweeti şu şekilde: