CHP'li Başarır akaryakıt zammına tepki gösterdi: 'Yaparsa AKP yapar!'
Akaryakıta zam furyası devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren benzin ve motorine bir zam daha beklenirken CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Döviz kurlarındaki artış nedeniyle akaryakıt fiyatlarında zam yağmuru devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litrede benzine 70 kuruş, motorine 97 kuruş zam gelecek.
Dün gece litrede benzine 1 lira 45 kuruş, motorine 1 lira 38 kuruş zam gelmişti. Otogaz fiyatına da 36 kuruş zam gelmişti. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında zamlara tepki gösterdi. Başarır paylaşımında, "İğneden ipliğe yeni bir zam furyası daha geliyor! 'Yaparsa AKP yapar!'" ifadelerine yer verdi.
Başarır'ın tweeti şu şekilde:
Benzine 1,45, motorine 1,38 #ZamGeldi.— Ali Mahir Başarır (@alimahir) May 27, 2022
Bu gece yarısından itibaren ise yeniden; Benzine 70 kuruş,
Motorine 97 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
İğneden ipliğe yeni bir zam furyası daha geliyor!
“Yaparsa AKP yapar!”
Video Haberler
- CHP’nin kampı başladı: 248 belediye başkanı Van’da
- Ayşenur Arslan'dan ROK'a 'hapis' yanıtı
- Saadet Partisi’nden Nebati videosu: 'Biz gülmüyoruz'
- Emniyet'te canlı bomba olayında ayrıntılar belli oldu
- Adana'da iki kişiyi vuran saldırgan, dizi oyuncusu çıktı
- Uşak'taki bir fabrikada yangın çıktı
- Hakan Ural'dan 'Z kuşağı' çağrısı
- Kar kalınlığı 4 metreyi buldu
- Fulya'da bir apartmanında 3 kişi ölü bulundu
- 'Tarihi eser' operasyonu: 210 adet sikke ele geçirildi
En Çok Okunan Haberler
-
- Emniyet'te canlı bomba alarmı!
- Ülkenin tapusu Katarlılara
- Eczanelerde yeni dönem! O ilaçların temini sona eriyor
- Eski erkek arkadaşı tarafından katledildi
- Atatürk Havalimanı için uçuş yasağı
- AKP içerisindeki çatlak derinleşiyor
- Kim öldürülecekti?
- Kılıçdaroğlu SADAT'ı neden bastı? Cumhuriyet açıklıyor
- Sigara ve alkole vergi zammı!
- SADAT'tan 'sandık' tehdidi