CHP’li Başarır: Bornova’da kısa sürede büyük işlere imza atıldı

Yayınlanma: 18.09.2024 - 09:54

Güncelleme: 18.09.2024 - 09:54

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’yi ziyaret ederek, Bornova Belediyesi’nin son 5 ay içinde yaptığı çalışmaları dinledi. Ziyarete, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın ve il ile ilçe yöneticileri de katıldı. Başkan Eşki, yoğun çalışma temposuyla gerçekleştirilen projelerden bahsederken, Başarır Bornova’da kısa sürede büyük işler başarıldığını belirtti.

BAŞKAN EŞKİ: BELEDİYENİN GÜCÜNÜ HİSSETTİRMEK AMACINDAYIZ

Yoğun bir tempoyla çalıştıklarını vurgulayan Başkan Eşki, “Yoğun bir çalışma temposundayız. Temel amacımız, belediyenin iş yapabilme gücünü vatandaşımıza hissettirmek. Güne çok erken saatlerde başlıyoruz. Sabah 5 gibi sahada oluyoruz. Hatta bir sabah da saat 6’da il başkanımızla sahaya çıktık. O da çalışma şeklimizi gördü. Saat 8’e kadar her gün bir mahallede eksikleri tespit edip, 8’den 5’e kadar da gerekli müdahaleyi yapıyoruz. Bornova’nın kronikleşmiş problemleri var. Önemli kısmı da kamulaştırma yoluyla çözülebilecek konular. Önümüzdeki süreçte hepsini çözeceğiz” diye konuştu.

9 KENT MARKET’TEN 7’Sİ AÇILDI, İLK MOTO KURYE PARKI HİZMETE GİRDİ

Başkan Eşki, Bornova Belediyesi’nin hayata geçirdiği ve planladığı projeleri; “9 Kent Market’ten yedisini açtık. Diğer ikisini de yakında açacağız. Esnafın olmadığı 3 bölgede Kent Lokantası açtık. Dördüncüsünü planlıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin verdiği destekle 14 dönümlük araziye TIR Parkı yaptık. Türkiye’deki ilk Moto Kurye Parkı’nı Bornova’da açtık. Abide-i Hürriyet Parkı’nı, İtfayeci Parkı ve Pumptrack Parkı gibi Bornova’ya, İzmir’e değer katacak tematik park projelerimiz var. Çok geniş kapsamlı bir asfaltlama hamlesi yaptık. Önümüzdeki süreçte günde üç ayrı serim yaparak yine Türkiye’de bir ilki gerçekleştireceğiz. Böylece hızlı bir şekilde yol ve altyapı ile ilgili problemleri çözmüş olacağız” sözleri ile anlattı.

UĞUR MUMCU İZMİR’İN PRESTİJ SAHNESİ OLACAK

Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi ile ilgili projelerinden de bahseden Başkan Eşki, “Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’ni İzmir’in ihtiyaç duyduğu prestij sahneye dönüştüreceğiz. Bir tarafı 400-500 kişilik klasik tiyatro sahnesi, diğer tarafı 700-750 kişilik modern bir sahne olacak. Türkiye’nin ilk çağdaş sanatlar müzesini Bornova’da kurmak istiyoruz. 3 kreş açmayı planlıyoruz. Dershanemizi dört kat büyütmeyi hedefliyoruz. Aşevi ile kimsesizlerin evlerine yemek dağıtmayı planlıyoruz” diye konuştu.

“SORUMLULUK ALANIMIZ DIŞINDA DA VARIZ”

Bornova’da gerçekleştirilen diğer sosyal hizmetler ve yatırımlar hakkında bilgi veren Eşki, “Sarnıç’ta Genel Başkanımız Özgür Özel ile birlikte bir caminin temelini attık. Pınarbaşı’nda ihtiyaç olduğu için belediyemize ait binayı karakol olarak kullanılmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne verdik. İki okulun yapımı için Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol imzaladık. 47 okulun boya-badana işlerini yapıyoruz. 3 yeni sağlık ocağı açılması için ilgili kurumlarla işbirliği yaptık. Yani sorumluluk alanımızda ve belediyenin işi olmamasına rağmen vatandaşın ihtiyaç duyduğu her yerdeyiz” dedi.

BAŞARIR: BELEDİYELERİMİZ ÖNEMLİ BİR SINAV VERİYOR

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Bornova’da kısa sürede büyük işlerin yapıldığını belirterek, CHP’li belediyelerin merkezi hükümetin yapması gereken işleri üstlendiğine dikkat çekti: Başarır; “Gerçekten Bornova’da kısa sürede büyük işlere imza atılmış. Aslında anlattığınız ve yaptığınız hizmetlerin çoğunu merkezi hükümetin yapması gerekiyor ama öyle bir dönemde yaşıyoruz ki insanlar evine ekmek götüremiyor. Belediyeler olmasa bu aileler çok daha büyük sıkıntılar çekecek. İnsanlar kırtasiye ihtiyaçlarını karşılayamadığı için çocuklarını okula yollayamıyor, tenceresini kaynatamıyor. Bu noktada belediyelerimiz önemli bir sınav veriyor” dedi.

CHP’Lİ BELEDİYELERE BÜYÜK BASKI VAR

Başarır, CHP’li belediyelere uygulanan baskılara dikkat çekerek, “Belediyelerimize büyük baskı var. İktidara mensup belediyelerin borçları kapatılıyor. Bizim belediyelere anında işlem yapılıyor. Bu çok yanlış bir yaklaşım. Ancak bugünler geçecek. Tüm belediyelere daha adil, eşit davranan bir yönetim gelecek” diye konuştu.

İZMİR’E YAKIŞAN BİR BAŞARI

Başarır, İzmir’de CHP’nin başarılı sonuçlarına da vurgu yaparak; “Ben İzmir’le gurur duyuyorum. 2 ilçe dışında hepsinde kazandık. Ben bu anlamda örgütümüze çok teşekkür ediyorum. Belediye başkanlarının yaş ortalaması en düşük olan il, aynı şekilde kadın belediye başkanı sayısının en fazla olduğu il. Bu da İzmir’e yakışan bir durum. İzmir’i hiçbir zaman bırakmayacağız. Bornova, İzmir, Türkiye güzel günleri görecek” ifadelerini kullandı.