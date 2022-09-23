CHP’li Başarır: Fermuar soruşturması

23 Eylül 2022 Cuma, 16:14

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Tuncay Mollaveisoğlu Sedat Peker’i hedef alan paylaşımları ile dikkat çeken ve geçen hafta saldırıya uğrayan Cenk Çelik ile ilgili önemli bir belgeyi ortaya çıkarmıştı. Belgeye göre Sedat Peker iki yıl önce İstanbul valiliğine bir dilekçe veriyor ve özetle şunları söylüyor; “ hakkımda ağır ithamlarda bulunan Cenk Çelik’e saldırı yapılabilir, bu saldırıda beni sorumlu gösterecekler. Bu kumpası önleyin ve Cenk Çelik’e koruma verin…”

TELE 1 de yayınlanan programa konuk olan CHP milletvekili ve Parti Meclisi üyesi hukukçu Ali Mahir Başarır “ göreceksiniz, Cenk Çelik saldırısını bu belgeye rağmen Sedat Peker iddianamesine koyacaklardır. Ülkeye bakın ne hale geldik, adam diyor ki; “onu öldürecekler niye koruma vermiyorsun? Birisi bunu bana anlatsın. Sedat Peker bu yolları iyi biliyor. Başına gelecekleri biliyor. Birisi ona hakaret ettirdi, birileri vurdurttu. İhale Sedat Peker’e kalacak. Valiye sormak isterim; neden koruma vermedin? Planlı bir saldırıydı yapılan.”

Başarır Sedat Peker’in danışmanı Emre Olur’un tutuklanması üzerinden gazetecilere yapılan baskıyı da şöyle değerlendirdi. ,“Sedat Peker, ilk videoya kadar yaptığı eylemler örgütlü suç değil. Neden değil; koruma vermiş devlet, miting yaptırmış devlet, “oluk oluk kan akıtacağız” dediğinde ağzını açmamış devlet, VIP kullandırmış devlet, hatta Rize Valiliği AKP il başkanlığının talebiyle miting izni verilmiş. Örgüt dedikleri ilk video ile başlıyor. Ne zaman birilerinin kuyruğuna dokuduğunda suç örgütü oluyor. Videolarda kim var; Sedat Peker, Emre Olur var. Ceza kanunu 220; ‘bir suçun örgütlü suç olması için 3 kişi olmalı’ diyor. Görüştüğü gazetecileri soruyorlar bir örgüt oluşturmaya çalışıyorlar. Allah akıl versin. Gazetecinin görevi Sedat Peker’i de yazar, Ali Mahir Başarır’ı da yazar, Süleyman Soylu’yu da yazar. Herkesle de görüşürüz” diye konuştu.

“ARNAVUTLUK OMBUDSMANLIK MAKAMI RE’SEN SORUŞTURMA AÇTI”

“Eyy Süleyman Soylu, ey yargı size birkaç şey sormak isterim” diyerek devam eden CHP’li Başarır, “Mademki bunu örgütlü suç olarak kabul ediyorsunuz; Sedat Peker’in ağzından çıkanları iddianameye ya da fezlekeye yazıyorsunuz. Peki; “Hürriyet baskınını ben yaptım, bir AKP milletvekili beni azmettirdi” dedi. Aldınız mı? Hayır. AKP’li o her şeyi yapabilir. Peki; Köfteci Yusuf olayında 10 bin dolar alan siyasetçiyi aldınız mı? Bu örgütlü bir suçsa azmettiren alınmaz mı? Silah dağıtmış, Sadat’a gidilmez mi? Bu silahları kim vasıtasıyla dağıtmış? Bunlara gidilmez mi? Hayır. Bu soruşturmanın adı örgütlü suçlar soruşturması değil, ‘fermuar’ soruşturması. Hem Emre Olur’u alacaksın hem gazetecilere bir mesaj vereceksin ‘Bu pislikleri açıklamayın’ diyeceksin. Arnavutluk ombudsmanlık makamı re’sen soruşturma açtı. Thodex'i 2 milyar dolar dolandıran Faruk Özer 1 aydır orada. Niye gelmiyor? Sezin Baran Korkmaz neden gelmedi? Peki bu nasıl 1 gün içerisinde geliyor. Arnavutluk’ta hukuk var, şimdi soruşturma başladı. Arnavutluk’un İçişleri Bakanı ile Soylu görüşüyor, artık ne vaat ediyorsa bir gün içerisinde bu adam buraya geliyor ve tutuklanıyor. Olmaz. Hukuk böyle kullanılırsa bu iş bambaşka bir noktaya gider” ifadelerini kullandı.