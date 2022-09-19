Sedat Peker'in, Cenk Çelik'e saldırı yapılacağı konusunda valiliği uyardığı ortaya çıktı
Organize suç örgütü lideri olma iddiasıyla yargılanan Sedat Peker'in aleyhine sözleri ve videolarıyla tanınan Cenk Çelik, geçtiğimiz günlerde Ümraniye'de yüzünden vurularak ağır yaralanmıştı. Silahlı saldırı sonrası şüpheler Sedat Peker üzerinde yoğunlaşmıştı. Cumhuriyet, Peker'in iki sene önce Çelik'e yönelik bir saldırı olabileceği konusunda İstanbul Valiliği'ni uyardığı ve can güvenliği önleminin alınmasını istediğini ortaya çıkardı.
Sosyal medyada, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in aleyhine yayınladığı videolarla bilinen Cenk Çelik, uğradığı silahlı saldırıda geçen hafta ağır yaralanmıştı.
Peker’in iki sene önce avukatı aracılığıyla İstanbul Valiliği’ni Cenk Çelik'e yönelik bir saldırı girişimi olacağı konusunda uyardığı ve bu konuda önlemlerin alınması gerektiğini belirttiği ortaya çıktı.
Valiliğe gönderilen 13 Mayıs 2020 tarihli Peker'in avukatının imzasının bulunduğu dilekçede “... ve Cenk Çelik isimli kişiler bir yandan da Savcılıklar nezdinde kendilerine karşı müvekkil tarafından saldırılarda bulunulduğu, bu saldırıların devam edeceği yönünde dilekçeler vermektedirler” ifadeleri yer aldı.
Dilekçenin devamında “Bu yolla, müvekkil hakkında kurmak istedikleri kumpas başarıyla ulaşacak, müvekkil suçla ilişkilendirilecek ve hakkında FETÖ artığı belli çevrelerce operasyonlar başlatılabilecektir. Müvekkil, kendisinin kimseye zarar verme olanağı olmaması yanında, kumpasa mahal vermemek için bu kişilerin can güvenliklerini sağlama biçiminde bir çaba içinde de olmak durumunda kalmaktadır” denildi.
Dilekçe “Bu itibarla, zaten söz konusu örgütsel faaliyet kapsamındaki dezenformasyon faaliyetleri gerek Ankara, gerekse İstanbul Cumhuriyet Savcılığı nezdinde haklarında soruşturmalara koru edilen kişilerin can güvenliklerinin özellikle sağlanmasını, görev çevrenizde olmayan kişiler açısından ise aynı tedbir hususunda ikamet Savcılıkları ve Emniyet birimlerinin ikaz edilmesini saygılarımızla diler ve isteriz” ifadeleriyle noktalandı.
Peker'in, Cenk Çelik'e yönelik bir saldırıda kendisinin sorumlu tutulmasını istemediği için can güvenliğinin sağlanması için dilekçe verdiği ortaya çıktı.
Sedat Peker dosyası bu akşam saat 21.00’de Tuncay Mollaveisoğlu'nun hazırlayıp sunduğu 'Anında Manşet' programında Tele 1'de tartışılacak
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