CHP'li Başarır iddiaların odağındaki yurda gitti

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 09:30

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 09:33

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde evlerini kaybeden binlerce depremzedenin Mersin’e gidişleri devam ediyor.

KYK Genel Müdürlüğü'nün öğrenci yurtlarını depremzedelere açmasından sonra, yıkımın yaşandığı şehirlerden giden depremzedeler, KYK Mersin Kırkkaşık Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir edilmeye başlandı.

"NARGİLE İÇİLDİĞİ VE MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜ PAYLAŞILDIĞI" İDDİASI

Depremzedelerin yurtlarda misafir edilmeye başlamasından kısa bir süre sonra ise, bazı sosyal medya hesaplarından "KYK yurtlarına daha çok Suriyelilerin yerleştirildiği, bu kişilerin konuk edildikleri odalarda nargile içtikleri ve müstehcen içerikli görüntüler paylaştıkları" yönünde iddialar yer aldı.

Tepki çeken iddiaların ardından Hatay'dan Mersin'e giden CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Yenişehir ilçesindeki KYK Mersin Kırkkaşık Kız Öğrenci Yurdu'nda incelemelerde bulundu. Başarır, söz konusu iddiaların asılsız olduğunu gözleriyle gördüğünü aktardı.

"ODALARI TEK TEK GEZDİM"

İncelemelerinin ardından sosyal medyadaki asılsız iddialara inanarak tepkilerini göstermek için yurt binası önünde toplanan bir grupla bir araya gelen Başarır, iddiaların asılsız olduğunu şu ifadelerle anlattı:

"Gönlünüz rahat olsun, öyle bir şey yok. Odaları gezdim. Samandağ'dan, Malatya'dan, Kahramanmaraş'tan her yerden gelen vatandaşlarımız var. Tabii ki Suriye vatandaşı olup gelen ailelerimiz de var. Ben rakamları aldım, sağolsun rakamları da verdiler. Nargile gibi, müstehcen görüntü gibi şeyler yok. Zaten odalarda böyle bir sistem de yok, odaları tek tek gezdim. Sosyal medyada olduğu gibi o görüntüler yok, hatta odaların dizaynı bile farklı. Eski görüntüler bunlar. Ben bizzat burada kalanları gördüm, Mersin milletvekili olarak içinizin rahat olmasını istiyorum. Ben bu gördüklerimi de sosyal medya hesaplarımdan paylaşacağım."

"TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN YURTTAŞLARIMIZ GELMİŞ"

CHP'li Başarır, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Buradan tüm Mersinlilere sesleniyorum. Hatay'dan, Mersin'deki yurttaki iddialar üzerine geldim. Sağolsunlar bana odaları tek tek gezdirdiler. Hiçbir odada nargile ya da müstehcen görüntülerle ilgili emare yok. Hatay'dan, Kahramanmaraş'tan Türkiye'nin her yerinden yurttaşlarımız gelmiş. Tabii ki Suriyeli sığınmacılar ve Türk vatandaşı olanlar da var. Şunu herkes bilsin ki, depremden zarar gören aileler gelmiş. Odalar gayet temiz. Yaşlılar ve çocuklara öncelik verilmiş."