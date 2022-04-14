Uyuşturucudan tutuklanan isim, Meclis’e hijyen ürünleri satmış: CHP'li Başarır'dan tepki geldi

14 Nisan 2022 Perşembe, 16:21

Uyuşturucu ticaretinden tutuklanan L’Actone Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat’ın şirketinin TBMM’ye hijyen seti sattığı ortaya çıkmıştı. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

“AKP’YE BİR HİJYEN LAZIM, BİR TEMİZLİK LAZIM”

“Bu kişi geçmiş dönem Türk-Amerikan İş Adamları Derneği Başkanı. AKP ile yoğun ilişkiler içerisinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile resimleri var. Berat Albayrak ile Binali Yıldırım ile resimleri var. Şaşırmadım tabii ki Süleyman Soylu ile de resimleri var. Olacak şey mi bu? Ayrıca, 2 yıldır TBMM’de hijyen seti kullanıyoruz. Kim satıyor bunları? Ali Osman Akat. AKP’ye bir hijyen lazım, bir temizlik lazım. AKP’nin bu kirli ilişkilerinin temizlenmesi lazım. Halk, AKP’yi sandıkta temizlemeli” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu eleştiren Başarır, şöyle konuştu:

“Düşünün, kimyasal işlerle uğraşan bu şirket, bu ürünleri Meclis’e satıyor ama sadece bu kimyasal işlerle, hijyen setiyle uğraşmıyormuş. Aynı zamanda uyuşturucu işiyle de uğraşıyormuş. Yani AKP’nin kimyası bu; kirli ilişkiler, kirli adamlar. Ne işi var bu ülkenin Cumhurbaşkanı’nın bir uyuşturucu kaçakçısıyla? Bu ülkenin İçişleri Bakanı artık gerçekten bir çevre kirliliği yaratıyor. Birçok kirli adamla görüntüleri var. Sezgin Baran Korkmaz’ın uçağına biner, uyuşturucu baronlarıyla görüntüleri çıkar, oğlu Silivri Emniyet Müdürü’nü arar. Böyle bir bakan olabilir mi? Cumhuriyet tarihine böyle bir bakan daha gelmemiştir. Sizin kimyanız bozulmuş.”

Söz konusu şirketten alınan hijyen setindeki kolonyaları gösteren Başarır, şu ifadeleri kullandı:

“BURAYA KOLONYA ORAYA KOKAİN SATAN BİRİSİ”

“Şu Meclis’te kullandığımız hijyen setine bakın, kim satıyor? Buraya kolonya satan, oraya kokain satan birisi. Türkiye bunu hak etmiyor. AKP’yi temizleyebilecek bir hijyen seti daha icat edilmedi çünkü o kadar kirliler işte. Türkiye’nin her tarafını pislikle sarmışlar, her taraflarından pislik akıyor. Ben merak ediyorum. O görüntüleri sorgulayacak bir savcı yok mu? Yakışmıyor bu Meclis’e bu yakışmıyor. Buradan Meclis Başkanı’na soruyorum: Ne hakla bu ihaleyi onlara verdiniz?”