CHP'li Başarır sordu, Soylu yanıtladı: 'Son 10 yılda 3 bin 109 polis istifa etti'
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın yazılı soru önergesini yanıtlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son 10 yılda 3109 polis memurunun istifa ettiği belirtti.
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, son dönemde polis memurlarının intihar sayılarının arttığını belirterek konuyu Meclis gündemine taşıdı. Başarır’ın, “Son on yılda kaç polis memurumuz intihar etmiş, kaç polis memuru kendi isteğiyle istifa etmiştir” sorusuna İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yanıt verdi.
İçişleri Bakanı Soylu’nun paylaştığı bilgiye göre son on yılda 3 bin 109 polis istifa ederek emniyet teşkilatından ayrıldı.
"HER GÜN BİR POLİS MEMURU İSTİFA EDİYOR"
CHP’li Başarır, yazılı soru önergesinde, son dönemde artan polis intiharlarına dikkat çekerek, “Son 10 yılda, kaç polis memurunun intihar ettiği ve kaç polis memurunun mobbinge uğradığı” sorularını da yöneltmişti. Ancak CHP’li Başarır’ın bu sorularını Bakan Soylu yanıtsız bıraktı.
Başarır, Soylu’nun vermiş olduğu yazılı yanıta ilişkin olarak, “Son 10 yılda 3 bin 109 polisimizin istifa etmesi, polis memurlarının çok zor şartlar altında çalıştığının açık bir göstergesidir. Bu rakam neredeyse her gün bir polis memurunun istifa ettiği anlamına gelir. İktidarın polis memurlarına, öğretmenlere, sağlık çalışanlarına verdikleri sözü yerine getirmemesinin de bu istifalarda önemli bir yeri vardır. Özellikle son dönemlerde yaşanan polis intihar vakaları, basın ve medya organlarına yansımaktadır. Artan polis intiharlarının araştırılması için verdiğimiz araştırma önergesi ne yazık ki AKP ve MHP milletvekillerinin oyları ile reddedildi. Böyle bir durumun araştırılmasına engel olmak ya da intihar eden kaç polis memuru olduğu bilgilerini gizlemek anlaşılır gibi değil. Biz, sorunlar çözülsün istiyoruz ancak mevcut siyasi iktidar sorun çözmek yerine sorun üreten bir hale gelmiştir” dedi.
"HALKIMIZ ADINA SORUYORUZ"
CHP’li Başarır, kaç polisin intihar ettiği ve kaç polisin mobbinge uğradığı sorularının yanıtlanmamasına tepki göstererek, “Elimizde nadir kalan denetleme mekanizmalarından biri de yazılı soru önergeleri. Bizler milletvekilleri olarak bu soruları millet adına, halk adına soruyoruz. Ancak yazılı soru önergelerimizin birçoğu yanıtsız bırakılmakla beraber birçoğuna da ilgili bakanlar alakasız yanıtlar vermektedir. Sorularımız çok net anlaşılır olmasına rağmen ilgili bakanlar önergelerimizi yanıtlamaktan kaçınmaktadırlar” ifadelerini kullandı.
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