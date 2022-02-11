CHP'den Erdoğan'ın açıklamasına sert tepki: 'Fatura ödemediği için o da haklı'

11 Şubat 2022 Cuma, 16:39

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin negatife dönmesinin ardından ilk kez kamera karşısına geçti.

Erdoğan açıklamasında, "Muhalefetin spekülatif, elektrik ve doğalgaz konusundaki gayretlerini de boşa çıkarmak gerekiyor. Muhalefetin yaygarasını kopardığı gibi bir durum söz konusu değil. Batı'da şu anda elektrik fiyatları doğalgaz fiyatları nerelerde bizde ise biz vatandaşımızı rahatlatabilmek için elimizden gelen her türlü indirimi uyguladık ve uygulamaya devam ediyoruz. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu sözlerine sosyal medyadan yanıt verdi. Başarır, "Fatura ödemediği için o da haklı. Çünkü çok daha vahim bir durum söz konusu!" dedi.

CHP'li vekilin paylaşımı şu şekilde:

Erdoğan: “Elektrik ve doğalgazda muhalefetin yaygarasını kopardığı gibi bir durum söz konusu değil.” demiş.



Fatura ödemediği için o da haklı.

Çünkü çok daha vahim bir durum söz konusu! pic.twitter.com/vM0MjKlhvh — Ali Mahir Başarır (@alimahir) February 11, 2022

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise Twitter'dan sert tepki göstererek, "Açıklama yaptığın yere 20 km mesafede sadece... Git kendin gör bakalım vatandaşın gerçekliği neymiş? Zenginlere giden yolları sevdiğin için Sultanbeyli’nin yollarını unutmuşsundur. Rota ekte..." ifadelerini kullandı.