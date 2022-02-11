CHP'den Erdoğan'ın açıklamasına sert tepki: 'Fatura ödemediği için o da haklı'
Muhalefetin elektrik ve doğalgaz zamlarına ilişkin tepkisini eleştiren AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Muhalefetin anlattığı, yaygara kopardığı gibi durum söz konusu değil" açıklamasına CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medyadan yanıt verdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin negatife dönmesinin ardından ilk kez kamera karşısına geçti.
Erdoğan açıklamasında, "Muhalefetin spekülatif, elektrik ve doğalgaz konusundaki gayretlerini de boşa çıkarmak gerekiyor. Muhalefetin yaygarasını kopardığı gibi bir durum söz konusu değil. Batı'da şu anda elektrik fiyatları doğalgaz fiyatları nerelerde bizde ise biz vatandaşımızı rahatlatabilmek için elimizden gelen her türlü indirimi uyguladık ve uygulamaya devam ediyoruz. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz konusu sözlerine sosyal medyadan yanıt verdi. Başarır, "Fatura ödemediği için o da haklı. Çünkü çok daha vahim bir durum söz konusu!" dedi.
CHP'li vekilin paylaşımı şu şekilde:
Erdoğan: “Elektrik ve doğalgazda muhalefetin yaygarasını kopardığı gibi bir durum söz konusu değil.” demiş.— Ali Mahir Başarır (@alimahir) February 11, 2022
Fatura ödemediği için o da haklı.
Çünkü çok daha vahim bir durum söz konusu! pic.twitter.com/vM0MjKlhvh
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise Twitter'dan sert tepki göstererek, "Açıklama yaptığın yere 20 km mesafede sadece... Git kendin gör bakalım vatandaşın gerçekliği neymiş? Zenginlere giden yolları sevdiğin için Sultanbeyli’nin yollarını unutmuşsundur. Rota ekte..." ifadelerini kullandı.
Açıklama yaptığın yere 20 km mesafede sadece..— Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) February 11, 2022
Git kendin gör bakalım vatandaşın gerçekliği neymiş?
Zenginlere giden yolları sevdiğin için Sultanbeyli’nin yollarını unutmuşsundur.
Rota ekte.. @RTErdogan https://t.co/4JmNDkBovW pic.twitter.com/7Ts9V4uZVb
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